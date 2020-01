Gegen B64n – für Radverkehr

Die Warendorfer Sozialdemokraten haben ihr Wahlprogramm am Freitagabend bei einer öffentlichen Stadtverbandsversammlung im Gasthaus Porten Leve in den Mittelpunkt gerückt. Rund acht Monate vor der Wahl wollten die Genossen mit interessierten Bürgern über die inhaltlichen Schwerpunkte ihres Programms in die Diskussion kommen. Moderiert wurde die Veranstaltung, bei der es sehr sachlich zuging, von Andreas Hornung, Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes.

Zunächst stellte Andrea Kleene-Erke, Vorsitzende der Ratsfraktion, den Standpunkt der Sozialdemokraten vor. Themen waren dabei unter anderem die Emsinsel, bei der sich die SPD eine Kombination von Bebauung und Grünflächen vorstellen kann.

Ebenfalls kam die B64n auf den Tisch, „ein Monster, das nicht mehr zeitgemäß ist und an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigeht“, wie Kleene-Erke sagte. Weitere Schwerpunkte des Wahlprogramms sind unter anderem der öffentliche Personennahverkehr, die Kita- und Schullandschaft, sozial gebundener Wohnraum und die Bäderlandschaft.

Top-Thema – noch vor der B64n und der Emsinsel – war allerdings der Radverkehr: „Ich bin positiv erstaunt, dass das Thema Radverkehr gleich zu Beginn aufgegriffen wurde“, sagte Hornung. Dr. Erich Tertilt ergänzte: „Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir den Radverkehr priorisieren. Autoverkehr trägt ja in besonders hohem Maße zur Umweltverschmutzung bei. Ich hoffe, dass wir da jetzt mal zu Potte kommen.“

Um zügig voranzukommen, schlug ein Gast vor, als Zwischenlösung zunächst Wirtschaftswege unter anderem durch ein intelligentes Lichtmanagement in den Abend- und Nachtstunden für den Radverkehr zu optimieren.

Lambert Kortenjann, Vorsitzender des SPD Ortsvereins Hoetmar, machte deutlich, dass auch die Ortsteile berücksichtigt werden müssten. „Die Stadt besteht nicht nur aus Warendorf und Freckenhorst.“

Im Bereich Mobilität wünschten sich zudem einige Teilnehmer eine bessere Bürgerbustaktung.

Ein weiteres Thema war die Wohnungsknappheit. Kommunen sollten mehr auf Erbpachtgrundstücke setzten, statt auf Baukindergeld. Das würde den Kommunen dauerhaft Einnahmen bringen und Grundstücke blieben in städtischer Hand, so die Meinung. Andrea Kleene-Erke und SPD-Ratsherr Wolfgang Stüker forderten, dass ein Drittel neuer Baugebiete für den sozial gebundenen Wohnungsbau bestimmt sein müsste.

In Sachen Emsinsel könne nach Meinung Kleene-Erkes Sprengstoff aus der Diskussion genommen werden, wenn sich eine Bebauung nur auf den schon jetzt versiegelten Bereich beschränken würde. „Wir können Natur und Bebauung auf der Emsinsel nach dem Vorbild von Ludwigshafen, Mannheim, Mainz oder Duisburg zusammenbringen. Im Norden kann ich mir durchaus auch ein Hotel oder Arztpraxen vorstellen“, sagte Dr. Erich Tertilt. Franz-Ludwig Blömker warf ein, man müsse erst einmal den Verlauf der Ems klären. „Dann wissen wir, was noch übrig bleibt.“

Einen klaren Standpunkt gab es zur B 64n, die nach Meinung der SPD und des Auditoriums nicht mehr zeitgemäß sei. Bernhard Kremann von der Initiative BVW: „Bei der B 64n liegt überörtliches Interesse vor, die Stadt Warendorf interessiert da niemanden.“ Auch bei der Umgehungsstraße für Freckenhorst gebe es bessere Möglichkeiten, als der Landesbetrieb Straßen NRW auf dem Plan habe. „Die Planungen, die uns vorgelegt wurden, sind 25 Jahre alt.“ In Freckenhorst sei durchaus eine ortsnahe Lösung möglich, da die L547 von einer Kraftstraße zu einer Landstraße heruntergestuft worden sei.

„Das war heute ein guter Auftakt“, sagte schließlich Andreas Hornung und stellte weitere Veranstaltungen in Aussicht bei denen noch viele weitere Themen, wie beispielsweise Kunst und Kultur, auf der Tagesordnung stehen könnten.