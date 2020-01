Die Feuertaufe haben Hendrik Schöpker und sein Team bereits hinter sich. Auch wenn die „Historische Gaststätte Franz“ erst ab Samstag, 1. Februar, offiziell wieder geöffnet ist, wurde im Saal schon kräftig gefeiert. Das Winterschützenfest der Bürgerschützen war die erste Veranstaltung. Eine Hochzeit folgte. „Es hat gut geklappt und Spaß gemacht“, sagt Schöpker. Nun freut sich der Koch darauf, Gäste aus Brochterbeck und Umgebung im Restaurant verwöhnen zu können.

Seine Ausbildung hat er in Lengerich bei „Hinterding“ absolviert, anschließend war er fünf Jahre im „Alten Backhaus“ in Leeden, ein Jahr im „Jagdschloss Habichtswald“ und fünf Jahre im „Gasthof Prigge“, bevor er den Schritt in die Selbstständigkeit wagte und das „Esszimmer“ in Lengerich übernahm. Da das Gebäude abgerissen und einem Gemeindehaus weichen soll, sah sich Schöpker nach einer neuen Wirkungsstätte um und fand sie in Brochterbeck.

Dass die Gaststätte genossenschaftlich geführt wird, findet der Lengericher gut. Das Prinzip gefalle ihm. Es gebe ein gutes Miteinander. „Die Genossen sind nicht übergriffig“, sagt er schmunzelnd. Will heißen: Sie lassen ihm freie Hand.

Viel Inventar für Küche und Restaurant hat Schöpker aus Lengerich mitgenommen. Und sein eingespieltes Team.

Und was erwartet die Gäste? Gutbürgerliche Küche, westfälische und saisonale Gerichte. „Das macht Spaß und passt hierher“, betont der Koch. Die Gäste hätten gewisse Erwartungen. „Das ist hier halt ein Gasthaus. Es macht keinen Sinn, hier ein Konzept reinzupressen mit beispielsweise chinesischer Küche.“

Eine offizielle Eröffnungsfeier wird es am Samstag nicht geben. Stattdessen plant Schöpker am 27. Juni ein Sommerfest. Außerdem überlegt er, im Sommer das eine oder andere Mal Live-Musik anzubieten.

Doch nun gilt es erst einmal, auf Samstag vorbereitet zu sein. Da werden sicherlich einige Brochterbecker Genossen kommen, um in „ihrer“ Gaststätte ein gutes Essen zu genießen.