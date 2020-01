Tiny Houses: FDP gegen Holtrupstraße

Tiny Houses sind Kleinsthäuser mit einer Grundfläche von maximal 40 bis 50 Quadratmetern Fläche; der Übergang zu Mobilheimen ist fließend. Als bewegliche Häuser bestehen sie in der Regel aus Holz, Stahl und hierzu korrespondierenden „leichten“ Baustoffen. Die FDP-Fraktion begrüßt ausdrücklich den Ansatz, jedermann die Möglichkeit zu bieten, „nach seiner Facon“ glücklich zu werden bzw. besser gesagt: zu leben. „Daher wünschen wir uns für diese Bauform geeignete Flächen“, so Mitglied Roland Füchtenhans.

„Tiny Houses“ verkörperten Individualität im Wohnen sowohl im Hinblick auf den Charakter des „Gebäudes“ wie auch in der Verweildauer „vor Ort“; verbunden mit dem Nebenziel „erschwinglichen“ Wohnens.

Die FDP-Fraktion sieht das Grundstück an der Holtrupstraße, das die Verwaltung nach eingehender Prüfung als eines von zwei geeigneten Gebieten bezeichnet hatte, daher als „unpassend“ an.

Zur Begründung schreibt Füchtenhans, die Sonderbauform „Tiny Houses“ stelle derzeit zumindest noch eine experimentelle Wohnform dar, die über übliche Kriterien des Einfügens in städtebauliche Ziele nicht verfügt. Das heutige Umfeld der Holtrupstraße sei geprägt von Ein- und Mehrfamilienhäusern, die einer generellen städtebaulichen Prägung innerörtlicher Grundstücke entspricht. Hier in den rückwärtigen Bereich der „verlängerten Gärten“ der Anwohner „Tiny Houses“ zu implementieren, widerspreche „leider in jeglicher Hinsicht behutsamer und nachhaltiger Städtebauplanung und wird wahrscheinlich gerade auch den individuellen Ansprüchen der Tiny House-Eigentümer nicht gerecht.“

Darüber hinaus fragten sich die Freidemokraten, wie das Ziel einer „kostengünstigen“ Wohnform mit einem hochwertigen Grundstück kompatibel sein soll, das a) nicht nur den dringenden Bedarf an Baugrundstücken in Warendorf lindern könnte, sondern b) als ehemaliger Spielplatz aus haushaltspolitischen Gründen seinerzeit aufgegeben und bis heute ungenutzt brach liegt.

Hochwertiges Grundstück kompatibel zu „konstengünstigem Wohnen“?

Die Fakten: Das Grundstück hat eine Größe von 1700 Quadratmetern, nach aktuellem Bodenrichtwert hätte es einen ungefähren Wert von rund 430 000 Euro. „Wohl wissend, dass heute kein Grundstück zum Bodenrichtwert, sondern deutlich teurer gehandelt wird“, so Roland Füchtenhans weiter. „Unterstellen wir für die Ansiedlung von Tiny Houses eine Mindesterschließung des Grundstücks durch gemeinsame Ver- und Entsorgungseinrichtungen plus einer verkehrlichen Erschließung, so dürfen wir mindestens von einer Gesamtinvestition von rd. 600 000 bis 650 000 Euro ausgehen. Nehmen wir dann die maximal realistische Anzahl an Tiny House-Standorten auf diesem Grundstück von sieben an, so resultieren allein grundstücksbezogene monatliche Kosten pro Standort, die bei einer für eine solche Nutzung üblichen und erforderlichen Verzinsung bei 350 Euro oder mehr liegen.“

Die FDP sei der Überzeugung, dass dieser Aspekt bei aller Motivation moderne Wohnformen zu fördern, bislang nicht hinreichend (vor-)bedacht worden sei. Denn diese Kosten werde kein Tiny-House-Besitzer bereit sein zu leisten.

„Tiny Houses passen für uns in die Stadt Warendorf. Sie passen für uns insbesondere in den Übergang zum freien Landschaftsbereich. Hierfür sollte die Verwaltung preiswürdige Alternativen suchen, damit wir beizeiten nachhaltig glückliche Tiny-House-Besitzer haben. Grundstücke wie an der Holtrupstraße sollten zur Deckung des hohen Wohnbedarfs entwickelt werden", endet die Mitteilung der FDP.

Auch gegen den anderen von Baudirektor Peter Pesch ins Auge gefassten Standort am Sperlingsweg gibt es Bedenken. Die WN-Redaktion erreichte ein Leserbrief, der sich gegen die Nutzung des aufgegebenen, früheren Spielplatzes nahe der Josefskirche ausspricht.