Ein 54-jähriger Audi-Fahrer war Richtung Emden unterwegs. Als er einen Fahrer vor ihm überholen wollte, scherte der Niederländer nach links aus und sah den dort fahrenden 28-jährigen Opel-Fahrer zu spät. Dieser konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und stieß mit dem Audi zusammen.Ein nachfolgender, 36-jähriger, Skoda-Fahrer bremste voll ab und verhinderte so einen Zusammenstoß, woraufhin ihm aber ein 19-jähriger Volvo Fahrer auffuhr.

Ein 51-Jähriger stoppte seinen Audi wiederrum rechtzeitig, ein 62-jähriger Ford-Fahrer prallte mit seinem Heck zusammen.Die 36- und 19-jährigen Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Der 54-jährige Niederländer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro zahlen. Polizisten sperrten die Fahrtrichtung Emden für 1 ¾ Stunden voll. Es kam zu Verkehrsbehinderungen mit einem Rückstau von etwa acht Kilometern Länge. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 27.000 Euro.