Nur gut zwei Wochen nach dem schweren Lkw-Unfall auf der Bundesstraße 58 mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und Schwerverletzten hat es am Mittwochmorgen nur wenige Meter weiter abermals eine heftige Kollision gegeben. Ursächlich war offensichtlich die bereits am Dienstag ausgefallene Ampelanlage an der Kreuzung der B 58 mit der Sendenhorster Straße und der Landesstraße 585.

Vorfahrt missachtet

Nach ersten Informationen hat der Fahrer eines Kleinwagens gegen 7.30 Uhr versucht, die B 58 von Drensteinfurt kommend in Richtung Albersloh zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit drei weiteren Fahrzeugen, die auf der Bundesstraße unterwegs waren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Suzuki auf den angrenzenden Acker geschleudert.

Vier Autos kollidieren auf B 58 1/9 Foto: Dietmar Jeschke

Foto: Dietmar Jeschke

Foto: Dietmar Jeschke

Foto: Dietmar Jeschke

Foto: Dietmar Jeschke

Foto: Dietmar Jeschke

Foto: Dietmar Jeschke

Foto: Dietmar Jeschke

Foto: Dietmar Jeschke

Die Insassen der beteiligten Fahrzeuge hatten jedoch Glück im Unglück. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, wurde lediglich eine Beifahrerin leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig durch die Kreuzung geleitet, so dass es zu deutlichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr kam.