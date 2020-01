Ein unbekannter junger Mann hielt sich Montag gegen 17 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Emsweg auf. Im Hausflur des Gebäudes entblößte er sich und zeigte sich in schamverletzender Weise einem Kind, berichtet die Polizei. Als in dem Moment ein anderer Mann das Gebäude betrat, flüchtete der Unbekannte. Er war mit einem dunklen Pullover bekleidet und trug eine Mütze. Derzeit ist noch unklar, ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelte. Die Polizei bittet um Hinweise unter ✆ 02571/928 44 55.

Vorfall am Sonntag

Am Sonntag hatte sich eine Exibitionist auf einem unbefestigten Weg im Bereich der Rathausstraße, der zur Lindenstraße führt, gezeigt. In der Zeit zwischen 16 und 16.55 Uhr war der junge Mann dort zweimal aufgefallen. Der etwa 18- bis 20-Jährige entblößte sich vor einer Fußgängerin. Die Polizei konnte den jungen Mann in dem Bereich nicht mehr antreffen. Er war mit einer blauen Jacke bekleidet und trug eine Strick-/Wollmütze ohne Bommel.