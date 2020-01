Der Osnabrücker Pralinenhersteller Leysieffer ist wohl endgültig gerettet. Das Insolvenzverfahren stehe kurz vor dem Abschluss. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, hat sich der Gläubigerausschuss für einen von zwei bereitstehende Investoren entschieden. Der Name des Geldgebers wurde noch nicht genannt. Zunächst müssen die Gläubiger bis spätestens Ende März beim Amtsgericht Osnabrück über den Insolvenzplan entscheiden. Sollten sie zustimmen, könnte das Insolvenzverfahren möglicherweise schon in diesem Frühjahr beendet werden.

Nach der Schließung von Standorten und der Streichung von Stellen arbeiten derzeit 260 Mitarbeiter für Leysieffer. Anfang April 2019 hatte die Firma ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet.