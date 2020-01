Stein aus dem All schlug vor 30 Jahren in ein Wohnhaus ein

Glanerbrug -

Die Nachricht von dem Ereignis am 7. April 1990 ging um die Welt. Dass ein Meteorit in ein Gebäude einschlägt, ist nämlich höchst selten. Der Stein war am frühen Abend durch das Dach des Hauses der Familie Wichman an der Gro­nause­straat in Glanerbrug geknallt. Das Haus ist inzwischen abgerissen – das Himmelsgeschoss selbst aber existiert noch: Es wird im Museum Naturalis in Leiden aufbewahrt. Nun möchte Joan­ Oldersma aus Glanerbrug, dass der Stein aus dem Weltall wieder zurück nach Enschede kommt.