Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 65 Jahre alter Gescheraner gegen 19 Uhr auf der L 608, aus Richtung Reken kommend, die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug war daraufhin mit voller Wucht in Höhe der Unterführung zur BAB 31 gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Die 67 Jahre alte Beifahrerin überlebte den Unfall nicht, der Fahrer kam schwer verletzt per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Die Ursache für den Unfall ist laut Polizei noch ungeklärt. Die Unfallstelle war bis um 2:15 Uhr voll gesperrt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.