Die Mitglieder der Telgter Feuerwehr sowie einiger benachbarter Löschzüge werden am 16. Mai den Heiligabend nachfeiern. Das kündigte Telgtes Stadtbrandmeister Alfons Huesmann anlässlich der Generalversammlung der Feuerwehr an. Denn an Heiligabend konnten über 100 Einsatzkräfte nicht mit ihren Familien die Bescherung und damit die für viele besinnlichsten Stunden des Jahres begehen, da gleich zwei große Einsätze die Ehrenamtlichen forderten.

Zur Erinnerung: Zur weihnachtlichen „Prime-Time“ sorgten ein Brand in einem Ferienhaus sowie eine Verpuffung für viele Stunden Löscharbeit. „Als kleines Dankeschön für die Einsatzkräfte und ihre Familien haben wir die Idee, alle zu einem Fest an der Wache einzuladen“, sagte der Stadtbrandmeister und bekam dafür viel Beifall der Kameraden.