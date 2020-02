Dramatische Szenen auf der Autobahn 33 südlich von Paderborn: Dort kam am Mittwoch ein 53-jähriger Bauarbeiter aus Ennigerloh ums Leben. Der Mann war am Morgen auf einer Baustelle im Einsatz, als ein Tanklastwagen zurücksetzte und den Mann erfasste. Der 53-Jährige geriet unter die wuchtigen Zwillingsräder und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr war mit schwerem Gerät im Einsatz und forderte einen Spezialkran an. Aber jede Hilfe kam zu spät: Der Bauarbeiter starb noch während der Rettungsarbeiten. Die Polizei schaltete das Amt für Arbeitsschutz mit in die Ermittlungen ein.