Lienen -

(UPDATE) In Lienen hat sich am Samstag gegen 11.30 Uhr eine Gasexplosion in einem Wohnhaus ereignet. Im Keller des Gebäudes am Diekesdamm ist aktuell noch ein Feuerwehrmann eingeschlossen, der von der Explosion überrascht wurde. Der zweite verschüttete Mann konnte nach dpa-Angaben inzwischen gerettet werden.