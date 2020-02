Einmal Durchpusten ist angesagt, nachdem "Sabine" quer durch Nordrhein-Westfalen gefegt ist. Im Münsterland war man im Vorfeld auf alles vorbereitet gewesen, doch das Sturmtief machte sich in der Region weniger intensiv bemerkbar als zuvor befürchtet worden war.

Die Windstärke nimmt in den kommenden Tagen kontinuierlich zunächst, prognostiziert Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von "Wetterkontor". Während am Montag in der Nacht zu Dienstag der Wind noch rund 97 Stundenkilometer erreichen wird (Windstärke 10), wird sich dieser Wert am Dienstag bei 80 bis 90 Stundenkilometer einpendeln.

Zugleich zieht kalte Luft Richtung Münsterland. Obwohl die Temperaturen im Plusbereich bleiben werden, könnten in der Region neben Regen auch Schneeschauer niedergehen. Die Windgeschwindigkeit nimmt auch am Mittwoch weiter ab. Das Wetter wird ungemütlich - wofür Regen- und Schneeschauern sorgen werden.

Neues Orkantief

Neues Ungemach braut sich ab Donnerstag zusammen: Über dem Atlantik entwickelt sich erneut ein größeres Orkantief, das jedoch nicht die Stärke von "Sabine" haben soll, sagt Wetterexperte Jürgen Schmidt. Dieses wird Richtung Europa ziehen.

"Es könnte sein, dass das neue Tief im Münsterland in der Nacht von kommenden Sonntag (16. Februar) auf Montag ähnliche Auswirkungen wie "Sabine" haben könnte", sagt Jürgen Schmidt und weist zugleich darauf hin, dass Wettermodelle diese Entwicklung andeuten - also ohne Gewähr.

Eins ist aber ist gewiss: "Bis Ende Februar wird es keinen Wintereinbruch mehr geben", versichert der Wetterexperte.