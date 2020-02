Trauerminute für Feuerwehrmann: Gedenken in 49 Städten

Es ist 8 Uhr in Ingolstadt: 25 Menschen bilden in der Wache der ­Berufsfeuerwehr einen Kreis. Sie halten fünf Minuten ­inne– zum Gedenken an den in Lienen gestorbenen Feuerwehrmann (19), der nach einer Explosion in einem Wohnhaus verschüttet wurde. Die eingerichtete Mordkommission geht von einer vorsätzlich herbeigeführten Explosion aus.

Ingolstadt ist eine von 49 Berufsfeuerwehren, die am Dienstag Gedenkminuten für den Lienener Feuerwehrmann einlegen. Anschließend beteiligen sich die Wehren an der Aktion „Twittergewitter“.

Beim „Twittergewitter“ berichten Feuerwehren über ihren Alltag. Viele Einsätze sind immer auch mit Risiken verbunden. „Bei der Gedenkminute haben wir natürlich auch an die Gefahren gedacht, in die sich Feuerwehrleute begeben“, sagt Thomas Schimmer, Sprecher der Feuerwehr Ingolstadt. Es sei selbstverständlich, sich an dem Gedenken zu beteiligen. „Die Feuerwehr ist schließlich eine Familie.“

„Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen“

Auch in der Feuerwache im sächsischen Bautzen kehrt um 8 Uhr Ruhe ein, als sich acht Kameraden zur Gedenkminute versammeln. „Das ist auch ein Zeichen der Anerkennung für den Feuerwehrmann aus Lienen. Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen“, sagt der Bautzener Feuerwehrsprecher Paul Stübner.

Die Feuerwehr Münster beteiligt sich als einzige Feuerwehr im Münsterland an dem „Twittergewitter“ und löst um 8 Uhr bei Twitter die erste Nachricht zum Gedenken an den gestorbenen Feuerwehrmann aus, weitere Feuerwehren von Duisburg bis Berlin folgen. „Jeder von uns hat an ihn gedacht. Das trifft uns alle“, sagt Jörg Rosenkranz, Sprecher der Feuerwehr Münster.

Polizei setzt Ermittlungen in Lienen fort

Unterdessen setzt die Polizei in Lienen die Ermittlungen mit Zeugenbefragungen fort. Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz. Der Feuerwehrmann aus Lienen ist am Samstag nach einer Gasexplosion ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen trat aus einer im Keller vorsätzlich platzierten Flasche Gas aus.