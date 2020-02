Die Grevenerin weilte neulich bei einer Veranstaltung, bei der eigentlich das fröhliche Feiern im Mittelpunkt stehen sollte. Doch das gemütliche Beisammensein wurde jäh gestört. Die Runde saß in vermeintlich geschütztem Rahmen in einem abgetrennten Bereich eines Cafés, als plötzlich zwei Männer an die Tische traten. In schlechtem Deutsch hätten sie erklärt, dass sie Spenden sammeln, berichtet die Dame, die selbst mit am Tisch saß. Für welchen Zweck die Spenden gedacht seien wurde offenbar nicht deutlich, was schon erste Zweifel in der Grevenerin aufkeimen ließ.

Die beiden Männer – jeweils mit Klemmbrett und Stift ausgestattet – gaben an, dass sie kein Bargeld annehmen könnten, sondern eine Spende vom Konto abgebucht werden solle. Weshalb sie die Teilnehmer der Kaffeerunde, überwiegend älteres Publikum, baten, ihre Kontodaten preis zu geben.

Was einige auch tatsächlich taten, sehr zur Überraschung jener Dame, die selbst gar nicht daran dachte, ihre Kontodaten herauszurücken. Die Männer notierten die Kontonummern auf ihren Klemmbrettern – und ließen erst von ihrer Tätigkeit ab, als sie vom Café-Personal hinauskomplimentiert wurden.

Die Grevenerin, die sich später in der Redaktion meldete, um vor der Masche zu warnen, staunt vor allem über die Leichtgläubigkeit einiger Teilnehmer der Kaffeerunde. Sie geht von einer Betrugs-Masche aus – zumal sie die Männer wenig später an anderer Stelle in Greven nochmal wieder sah.

Im Juli vergangenen Jahres gab es schon einmal ähnliche Vorfälle in Greven. Damals warnte die Polizei vor Betrügern, die sich dieser Klemmbrett-Masche bedienten. Die Polizei rät, die Spendensammler nach einem Ausweis zu fragen.