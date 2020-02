Wie Schlaganfall-Patienten die erste halbe Stunde im Krankenhaus erleben

Minute 0: Patient Helmut Elsbrink, der in Wirklichkeit anders heißt, kommt mit dem Rettungswagen auf der Station an. Die Sanitäter haben sich dort schon telefonisch angekündigt. Darum weiß Eva Berg Bescheid. Die Oberärztin der Neurologischen Klinik ist heute Ärztin vom Dienst. Sie muss dafür sorgen, dass Elsbrink so schnell wie möglich Hilfe bekommt. Sie und zwei Krankenpflegerinnen nehmen den Patienten in Empfang, die Sanitäter schieben ihn auf der Trage durch die Klinikflure. In der nächsten Stunde geht es um jede Minute. Dass das Krankenhaus relativ klein ist, hat auch Vorteile: „Wir müssen keine Aufzüge benutzen, weil alles auf einer Ebene ist. Das spart Zeit,“ sagt Dr. Pablo Pérez González, Chefarzt der Neurologischen Klinik.

Minute 2: Möglichst schnell versucht Berg herauszufinden, ob der 57-Jähriger wirklich einen Schlaganfall hatte. Der Mann hatte am Vormittag Schwierigkeiten zu sprechen und zu sehen. Statt sofort die 112 zu wählen, hat er sich erst mal hingelegt, bevor er zum Hausarzt gegangen ist. So hat er wertvolle Zeit verloren. Nun prüft sie: Ist er wach? Weiß er, wie alt er ist und welcher Monat ist? Hängt ein Mundwinkel herunter? Berg vergibt Punkte. Je schlechter es ihm geht, desto mehr Punkte bekommt er.

Minute 6:Die Sanitäter schieben Elsbrink in die Radiologie, Eva Berg läuft neben ihnen her. Gleichzeitig kommt Marianne Schenk in den Raum. Sie wird in den nächsten Tagen seine erste Ansprechpartnerin sein. „Vielen Patienten ist es wichtig, bekannte Gesichter zu sehen“, sagt sie. Wenn sie in den Feierabend geht, macht sie die Übergabe mit ihrer Kollegin an Elsbrinks Bett. So weiß er besser Bescheid, was die beiden über ihn sagen und lernt die neue Pflegekraft kennen.

Minute 7: In der Radiologie entscheidet sich, ob Elsbrink Medikamente bekommt, die Blutgerinnsel auflösen. Dabei wird das Blut massiv verdünnt. Wenn wenn es im Gehirn blutet oder Patienten ohnehin Blut verdünnende Mittel bekommen, ist diese „Lysetherapie“ deswegen nicht anwendbar. Im Computer-Tomografen (CT) können die Ärzte Hirnblutungen sehen und feststellen, wie stark ein Gehirn schon geschädigt ist. Gleichzeitig versucht Eva Berg Elsbrinks Frau zu sprechen. Die Ärztin möchte herausfinden, ob er andere Krankheiten hat oder ob er Blut verdünnende Medikamente bekommt. Das ist aber nicht der Fall. Stellt sich heraus, dass der Schlaganfall schon länger als viereinhalb Stunden zurückliegt, verzichten die Ärzte auf eine Lyse. Das Verfahren macht dann keinen Sinn mehr. Wenn große Hirnarterien verschlossen sind, lässt sich das Gerinnsel mit der sogenannte Thrombektomie entfernen. Dabei wird es wie mit einem Korkenzieher aus dem Gefäß gezogen. Weil die Dülmener die dafür nötige Technik noch nicht haben, fahren Sanitäter solche Patienten in die Uniklinik nach Münster. „Das passiert in zwei bis drei Prozent aller Fälle“, sagt Berg.

Minute 30: Elsbrink kann lysiert werden. Die Pflegekraft bringt ihn auf die Stroke Unit. Dort wird er vermutlich drei Tage bleiben. In der Zeit beginnen bereits die ersten Reha-Maßnahmen, bevor der Patient auf eine andere Station verlegt wird. Es geht ihm deutlich besser. Keine Lähmungen, ein normaler Blutdruck. Er ist erleichtert. Und Eva Berg freut sich: „Ich mag die Arbeit hier so, weil man den Patienten oft gut helfen kann.“