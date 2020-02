Naturschützer sorgen sich um die bedrohte Schönheit

Norbert Menke liebt seine Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Naturschutzbundes. Und einige der Naturfreunde, die mit ihm Landschaftsökologie studiert haben und heute ihre Zeit hauptsächlich vor dem Bildschirm verbringen, beneiden ihn wahrscheinlich um diesen täglichen Wechsel aus Tier- und Naturbeobachtung und aktivem Umweltschutz. Manchmal jedoch hat Menke genauso wie seine Kollegen aus der Nabu-Naturschutzstation Münsterland das Gefühl, letztendlich doch nur gegen Windmühlen zu kämpfen.

Gut möglich, dass er das auch gerade jetzt denkt, in diesem Moment, in dem er die Geschwindigkeit seines Autos drosselt und auf das zeigt, was einmal ein wasserführender Graben war. „Sehen Sie?“, fragt er. Obwohl der Winter noch immer die regenreichste Zeit des Jahres ist, reichen die Niederschlagsmengen längst nicht mehr aus, um Wasser dauerhaft auf Sandböden zu speichern. „Hier im Norden des Waldes gibt es keine Feuersalamander mehr“, sagt Menke und beschleunigt wieder. Die wohl bekannteste Amphibienart Deutschlands hat sich in den Süden des Waldes zurückgezogen, dorthin, wo schwerer Lehmboden die Gräben weiter Wasser führen lässt.

Überblick über den Zustand der Feuersalamander

Das Waldgebiet befindet sich im Münsterland, ist etliche 100 Jahre alt und von Gräben durchzogen. Das muss als Information genügen. Und das wiederum liegt an Bsal. Bsal ist ein Pilz, der über Amphibienzüchtungen aus Asien nach Europa importiert worden ist. Der Pilz ist dabei, ganze Populationen von Feuersalamandern zu vernichten. In den Niederlanden droht die Amphibie bereits auszusterben. Und es war eine Frage der Zeit, wann der Pilz auch in Deutschland nachgewiesen werden kann. Betroffen sind bislang die Eifel und Teile des Ruhrgebietes. Und da der Pilz nicht sichtbar ist, lässt er sich unwissentlich mit den Schuhsohlen von einem Waldgebiet ins nächste transportieren.

Der Wald, in dem sich Menke gerade einen Überblick über den Zustand der Feuersalamander verschafft, ist ein beliebtes Naherholungsgebiet – und Amphibien-Tourismus ist das Letzte, was die derzeit noch gesunden Tiere gebrauchen können.

Feuersalamander faszinieren den 49-jährigen Wissenschaftler. „Ihre heimliche Lebensweise und ihr Aussehen sind fast magisch. Jedes Tier hat eine individuelle Färbung. Es ist tatsächlich so: Kein Feuersalamander sieht aus wie der andere.“

Feuersalamander verkriechen sich tagsüber unter Totholz

Die schwarzen Schönheiten mit der markanten gelben Färbung machen sich gerade allerdings rar. Tagsüber verkriechen sie sich unter Totholz. Sie sind Einzelgänger, die im Frühjahr beginnen, sich in der Nacht auf den Weg in ihre Laichgebiete zu machen. Das geschieht viele Nächte lang. „Bei Erdkröten wird von 1000 Eiern manchmal nur eines geschlechtsreif“, erklärt Menke. Der Feuersalamander geht auf Nummer Sicher und erhöht die Chance, lebensfähigen Nachwuchs im Wasser abzulegen.

Menke zieht einen Kescher aus seinem Auto und taucht ihn tief ein in das dunkle Wasser. Tropfnasses Laub holt er hervor und dazwischen Larven, die ihn genauso faszinieren wie die ausgewachsenen Salamander. „Sehen Sie die gelben Ansätze an den Beinen?“ Die Larven bewegen sich so schnell in dem Becken, in das Menke sie mit einem Schwall Wasser abgelegt hat, dass die winzigen Punkte an den stecknadelgroßen Lebewesen kaum zu sehen sind. Die Schwanzflosse peitscht durch das Grabenwasser, instinktiv treten die Minitiere die Flucht an. Menke versucht derweil, auf die Kiembüschel aufmerksam zu machen. „Damit atmen sie und holen Sauerstoff aus dem Gewässer.“ Dass die Kiembüschel wachsen, wenn sich nur wenig Sauerstoff im Graben befindet, beeindruckt den Landschaftsökologen. Der Feuersalamander hat sich Veränderungen in seinem Lebensgebiet bislang immer geschickt angepasst.

Pilz frisst die Tiere von innen auf

Bei Bsal nutzt ihm diese Fähigkeit aber nichts. „Der Pilz macht sich durch Hautveränderungen bemerkbar. Die Haut wird löchrig. Der Pilz frisst das Tier von innen auf“, erklärt Menke. Für die Naturschutzstation ist er fast täglich im großen Umkreis unterwegs. Den Wald der Feuersalamander betritt er nur mit Schuhen, die er zuvor gründlich desinfiziert hat. In den nächsten Wochen wird er sich oft im Wald aufhalten. Tagsüber, um die Larvenbestände zu kartieren und die Population hochzurechnen. Von 1000 Tieren ist derzeit auszugehen. Nachts beobachtet er die ausgewachsenen Salamander auf ihrem Weg vom Totholz-Versteck in die Gräben, in denen sie die Larven ablegen.

„Das sind richtige Wanderschaften“, erzählt Menke. Seine Taschenlampe schaltet er nur ein, wenn er ein Tier fotografieren will. Die Amphibien versteifen dann augenblicklich und hoffen auf das, was sie bislang vor ihren meisten natürlichen Fressfeinden geschützt hat – auf die Wirkung ihrer Signalfarbe. „Gelb heißt Gift“, erklärt der Wissenschaftler. Zu den bisherigen Fressfeinden haben sich neuerdings aber Tiere gesellt, die sich von gelben Signalen nicht beeindrucken lassen. Waschbären verspeisen Salamander vermutlich mit einem Happs – eine weitere Gefahr für die Zukunft.

Mit Kollegen spricht Menke manchmal über die Möglichkeit, einige Salamander in ein anderes Waldgebiet zu bringen. Eines, das genauso alt, wasserreich und beschattet ist wie das, in dem die Tiere derzeit leben. Dieser andere Wald ist menschenleer. Der asiatische Pilz könnte sich dort kaum ausbreiten. Die Salamander hätten dort eine gute Chance.