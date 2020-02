Beringmeier neuer Bauernpräsident

Hubertus Beringmeier aus Hövelhof-Espeln (Kreis Paderborn) ist neuer Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands (WLV). In einer mit Spannung erwarteten Kampfabstimmung setzte er sich vor wenigen Minuten im zweiten Wahlgang mit 57:48 Stimmen gegen die Münsteraner Kreisverbandsvorsitzende Susanne Schulze Bockeloh in der Delegiertenversammlung des WLV in Münster durch.

Der zweite Wahlgang war erforderlich geworden, da sich im ersten Wahlgang mit Joachim Pehle aus Erwitte (Kreis Soest) ein weiterer Kandidat zur Wahl gestellt hatte, jedoch keine der drei Personen die erforderliche einfache Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen konnte.

Der 58-jährige Schweinehalter und Ackerbauer Beringmeier ist damit Nachfolger des Vredeners Johannes Röring, der sein Amt nach knapp acht Jahren zur Verfügung gestellt hatte. Damit ist erstmals seit über 30 Jahren kein Münsterländer mehr an der Spitze des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes. Vor Röring hatte dieses Amt Franz-Josef Möller (Recke) und Constantin Freiherr von Heereman (ebenfalls Kreis Steinfurt) inne.

Johannes Röring - der scheidende Bauernpräsident

