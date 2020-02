Belohnung nach Explosion in Lienen ausgesetzt

Lienen -

Nach der Explosion in einem Wohnhaus am Diekesdamm in Lienen hat die Staatsanwaltschaft Münster für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt. Das gaben die Staatsanwaltschaft Münster, die Polizei Steinfurt und die Polizei Münster in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwoch bekannt.