Nachdem in der Sitzung des Bauausschusses am 6. Februar keine Einigung erzielt wurde, machte am Dienstagabend der Stadtrat Nägel mit Köpfen: Die Anschaffung von Lastenfahrrädern wird künftig von der Stadt finanziell unterstützt. Dafür werden in den aktuellen Haushalt 10 000 Euro eingestellt. Auch die entsprechenden Förderrichtlinien wurden verabschiedet.

Die Entscheidung fiel allerdings erst nach einem kleinen Abstimmungsmarathon. Denn verschiedene Fördermodalitäten standen auf den Wunschzetteln von Parteien und Verwaltung. So wollte die UWG neben den 10 000 Euro auch 8000 Euro für zwei Lastenleezen für Lüdinghausen Marketing bereitstellen. Dafür votierten UWG, SPD und Grüne. Das reichte allerdings nicht zur Mehrheit. Bei der SPD stieß der Verwaltungsvorschlag auf die größte Zustimmung. Michael Spiekermann-Blankertz scheiterte allerdings mit seinem Vorschlag, bereits jetzt weitere 10 000 Euro Fördergeld, mit einem Sperrvermerk versehen, bereitzustellen. Ebenso wenig setzte sich der ursprüngliche Vorschlag der Verwaltung durch, die Anschaffung eines Rades mit maximal 1000 Euro zu fördern.

„ Unser Ansatz ist, dass viele Lastenräder im Stadtbild zu sehen sind. Unser Ansatz ist, dass viele Lastenräder im Stadtbild zu sehen sind. “ Bernhard Möllmann

Durchgesetzt hat sich schließlich ein von der CDU favorisierter Beschlussvorschlag. Der sieht vor, dass die Förderung auf höchstens 500 Euro je Anschaffung begrenzt wird. „Unser Ansatz ist, dass viele Lastenräder im Stadtbild zu sehen sind“, hatte dies Fraktionssprecher Bernhard Möllmann begründet. Und: Es werden – entgegen dem Vorschlag der Verwaltung – nur private Anschaffungen bezuschusst. Gewerbetreibende erhalten bereits eine Förderung aus anderen Töpfen des Landes. Die Vergabe der Förderung erfolge nach dem „Windhund-Prinzip“, erklärte die städtische Pressesprecherin Anja Kleykamp.

Förderanträge können bei der Stadt ab dem 1. April gestellt werden. Das kann postalisch, persönlich oder per E-Mail an lastenrad@stadt-luedinghausen.de geschehen. Ein entsprechendes Antragsformular werde in Kürze bereitstehen, teilt die Verwaltung mit.