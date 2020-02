Nachdem der Notruf gegen 21.30 Uhr bei der Polizei und der Feuerwehr in Nottuln einging, erwarteten diese einen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Als sie am Unfallort an der L 551 in der Bauerschaft Hangenau eintrafen, wurden sie von einer ungewöhnlichen Szenerie überrascht: In einem Dachstuhl in zwei Metern Höhe hing ein Pkw, darin ein 20-jähriger Münsteraner. Aus bisher unbekannten Gründen ist dieser laut Polizeibericht von der nassen Straße abgekommen, in einem Graben gelandet und durch die Wucht des Aufpralls in den Dachstuhl katapultiert worden.

Heikler Einsatz

Nottulns Feuerwehr-Chef Udo Henke erzählt von der Herausforderung des Einsatzes: "Bei den widrigen Wetterbedingungen und der nicht alltäglichen Position des Fahrzeugs war es nicht einfach, das Fahrzeug zu sichern und die Person zu befreien."

Neben 40 Rettern der Feuerwehr Nottuln, waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei im Einsatz. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, warum der Münsteraner von der Straße abkam. Der schwer verletzte Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dachstuhl und Außenwände der Scheune sind stark beschädigt.