Um Ruhm und Ehre geht es dem Landwirtepaar, das in Alstätte Ferkel erzeugt, mit dem rund anderthalbminütigen Film aber auch gar nicht. „Wir wollen über diesen Weg darüber aufklären, was wir hier machen“, sagt Heinz Terstriep. Und über die Arbeit in einem modernen Landwirtschaftsbetrieb informieren, um Vorurteile abzubauen.

„Man ist als Landwirt heute ja gefühlt für alles verantwortlich – das grenzt manchmal schon an Mobbing“, hofft Terstriep, dass die Hofgeschichten-Serie der „Mag doch jeder“-Aktion dazu beiträgt, dass Landwirte und Verbraucher wieder enger zusammenrücken.

Warum die Verantwortlichen der Aktion ausgerechnet auf ihn kamen, weiß der Alstätter nicht genau, kann es aber gut ahnen: „Ich bin in verschiedenen ehrenamtlichen Funktionen im Verband aktiv“, war es wohl naheliegend, ihn anzusprechen.

Aufruf an andere

Nein zu sagen kam für ihn nicht in Frage. „Wir Landwirte sind die einzigen, die nicht für sich werben. Das müssen wir ändern“, soll sein Mitwirken gleichzeitig auch ein Aufruf an andere sein, sich für den Berufsstand zu engagieren. „Wir müssen wieder sachlich und fachlich diskutieren und nicht emotional oder ideologisch.“

Genauso seien übrigens auch die Dreharbeiten im vergangenen Oktober gelaufen. „Wir waren überhaupt nicht nervös – wir haben ja nur das erzählt, was wir jeden Tag machen“, erzählt Heinz Terstriep in westfälischer Gelassenheit. Ein bisschen schwieriger sei es nur gewesen, wenn er längere Monologe halten musste. „Die Kamera antwortet ja nicht“, lacht Heinz Terstriep.

Höfesterben entgegenwirken

Wie bei Filmproduktionen üblich wurde viel mehr gedreht, als in dem fertig geschnittenen Video zu sehen ist. „Es war aber nicht so, dass wir acht Stunden am Set standen“, sagt Beate Terstriep. Oft war das Drehteam auch alleine unterwegs, hat Locations ausgesucht oder Aufnahmen ohne das Landwirtspaar gemacht. Für das Ergebnis, das mittlerweile deutschlandweit aufgerufen wird, haben die Terstrieps schon viel Zustimmung in Form von Nachrichten oder Likes erhalten.

Jetzt wünschen sie sich, dass weitere Landwirte ihrem Beispiel folgen und sich werbewirksam zu ihrem Beruf bekennen. „Damit können wir auch dem Höfesterben entgegenwirken“, soll die Aktion dazu beitragen, dass die Landwirtschaft auch für die nächste Generation noch attraktiv bleibt.