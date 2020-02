Der Wetterdienst habe am Sonntagmorgen vorausgesagt, dass Windböen bis zu 100 km/h auftreten könnten. „Da braucht ja nur jemandem ein Dachziegel auf den Kopf zu fallen . . .“, so Blöding.

Darum hätten sich der BAK, das Ordnungsamt, dei Feuerwehr und die Polizei dazu entschlossen, den Umzug abzusagen

Die Veranstaltungen in der Bürgerhalle und in anderen Gastronomiebetrieben finden statt. Derzeit werde noch verhandelt, ob die Türen für die große Karnevalsparty in de Bürgerhalle schon früher geöffnet werden. Es wird nachberichtet.