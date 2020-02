Zahlreiche Karnevalsumzüge am Sonntag im Münsterland abgesagt

Wind und Regen machten den Karnevalisten am Sonntag einen Strich durch die Rechnung. So wurden in den Karnevalshochburgen das beliebte Kö-Treiben (Düsseldorf) und die Schull- un Veedelszöch (Köln) abgesagt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Sonntag in ganz NRW vor Sturmböen bis Windstärke 9. Dazu sollte es heftig und fast pausenlos regnen.

Auch bei den etwas kleineren Umzügen im Münsterland gab es für Sonntag (23.2.2020) Absagen, andere Karnevalisten trotzten dem Wetter:

Everswinkel: Der Karnevalsumzug (geplant um 14.11 Uhr) ist ausgefallen .

Der Karnevalsumzug (geplant um 14.11 Uhr) ist . Greven: Der Umzug fand wie geplant um 13.11 Uhr statt.

Der Umzug fand wie geplant um 13.11 Uhr statt. Gronau : Der Karnevalsumzug (geplant um 13.11 Uhr) wurde abgesagt .

: Der Karnevalsumzug (geplant um 13.11 Uhr) wurde . Havixbeck : Der Karnevalsumzug startete wie geplant um 14.11 Uhr.

: Der Karnevalsumzug startete wie geplant um 14.11 Uhr. Lüdinghausen- Seppenrade: Der Karnevalsumzug wurde abgesagt , das Programm im Zelt findet aber statt.

Der Karnevalsumzug wurde , das Programm im Zelt findet aber statt. Münster- Amelsbüren: Der Karnevalsumzug mit Lady Carneval wurde kurzfristig abgesagt . In der Innenstadt wurde das Rahmenprogramm bei der Schlüsselübergabe an den Prinzen eingedampft.

Der Karnevalsumzug mit Lady Carneval wurde . In der Innenstadt wurde das Rahmenprogramm bei der Schlüsselübergabe an den Prinzen eingedampft. Schöppingen : Der Umzug startete wie geplant um 13.11 Uhr, allerdings mit einer verkürzten Strecke.

: Der Umzug startete wie geplant um 13.11 Uhr, allerdings mit einer verkürzten Strecke. Steinfurt- Borghorst : Der Karnevalsumzug (geplant um 14.30 Uhr) wurde abgesagt . Er soll auf jeden Fall nachgeholt werden . Wann, das ist noch nicht klar.

: Der Karnevalsumzug (geplant um 14.30 Uhr) wurde . Er soll auf jeden Fall nachgeholt werden . Wann, das ist noch nicht klar. Warendorf-Hoetmar: Der Umzug ist wie geplant um 11 Uhr gestartet. Auch der Sturm aufs Rathaus in Warendorf fand statt.

Hier wird am Karnevalswochenende im Münsterland gefeiert 1/26 Telgte : Karnevalssamstag startet der Umzug mit Wagen und Fußgruppen, um 15:11 Uhr vom Parkplatz am Schulzentrum an der August-Winkhaus-Straße. Die anschließende Party findet im und vor dem Bürgerhaus statt. Foto: PA

Karnevalssamstag: Senden-Bösensell , Karnevalsumzug durch das Dorf mit dem Kinderprinzenpaar, anschließend Programm für den Narrennachwuchs in der Turnhalle, 14.11 Uhr am Kirchplatz. Foto: cw

Karnevalssamstag: Saerbeck , Karnevalsumzug ab Liesenkötter-Kreisel an der Marktstraße um 14.11 Uhr , ab 16.11 Uhr After-Show-Party, Hövels Festhalle Foto: Axel Engels

Karnevalssamstag: Ibbenbüren , Umzug durch die Ibbenbürener Innenstadt, Start an der Weberstraße, 15.11 Uhr Foto: Sabine Plake

Karnevalssamstag: Ahlen , Kinderkarnevalsumzug, Innenstadt, 14.11 Uhr Foto: Rainhard Baldauf

Karnevalssamstag: Metelen , kleiner Umzug mit Fuß- und Musikgruppen, ab Grundschule durch den Ortskern, 16.11 Uhr Foto: dpa

Karnevalssamstag: Umzug durch Hörstel , 15.11 Uhr ab Bahnhof, anschließend Party im Festzelt an der Ludgerus-Sporthalle und im Ü40-Festzelt auf dem Marktplatz Foto: dpa

Karnevalssamstag: Ennigerloh , ab Westkirchner Straße, 14.11 Uhr Foto: dpa

Karnevalssamstag: Osnabrück , Ossensamstag durch die Innenstadt mit rund 100 Wagen und Fußgruppen, Start an der "Neuen Mühle", Ecke Kollegienwall/Heinrich-Heine-Straße, Abschluss am Markt mit Machtübernahme des Stadtprinzenpaars, 14 Uhr Foto: dpa

Karnevalssamstag: Reken , Karnevalsumzug durch den Ortsteil Groß-Reken, 14.11 Uhr Foto: dpa

Karnevalssamstag: Südlohn , Karnevalsumzug mit anschließender Party in der Festhalle Terhörne, Marktplatz, 14 Uhr Foto: dpa

Karnevalssonntag: Recke-Obersteinbeck , Umzug mit vielen Wagen und Gruppen, 14.30 Uhr Foto: dpa

Karnevalssonntag: Rhede , großer Karnevalsumzug durch die Innenstadt, Start am Kirmesplatz, 12.30 Uhr Foto: dpa

Karnevalssonntag: Coesfeld-Goxel , Umzug durch den Stadtteil, 15 Uhr , anschließend Zeltparty Foto: dpa

Karnevalssonntag: Rheine-Hauenhorst , Karnevalszumzug durch Hauenhorst, ab Kirchstraße, 14.11 Uhr Foto: Sven Rapreger

Karnevalssonntag: Rheine-Mesum , Karnevalsumzug von der Tankstelle zum Hallenbad, 10.11 Uhr Foto: Sven Rapreger

Karnevalssonntag: Warendorf-Hoetmar , Karnevalsumzug, Ortsmitte, 11 Uhr Foto: Brocker

Karnevalssonntag: Steinfurt-Borghorst , Innenstadt, 14.30 Uhr Foto: Detlef Held

Karnevalssonntag: Schöppingen , Karnevalsumzug mit vielen Wagen und Fußgruppen, 13.11 Uhr Foto: Anne Alichmann

Karnevalssonntag: Münster-Amelsbüren , Karnevalsumzug mit Lady Carneval durch den Ort ab 14.11 Uhr Foto: gro

Karnevalssonntag: Lüdinghausen- Seppenrade , Kinderkarneval mit Umzug durch den Ortsteil, 10.11 Uhr Foto: Werner Storcksberger

Karnevalssonntag: Havixbeck , Karnevalsumzug mit rund 40 Wagen und Fußgruppen, 14.11 Uhr Foto: Marco Steinbrenner

Karnevalssonntag: Gronau , der Karnevalsumzug mit Start ab Bahnhof beginnt um 13.11 Uhr , mit anschließender Karnevalsparty in der Bürgerhalle Foto: Guido Kratzke

Karnevalssonntag: Greven , Karnevalsumzug durch die Innenstadtstraßen, Start an der Saerbecker Straße, 13.11 Uhr, anschließend Party im Festzelt auf dem Rathausplatz Foto: Oliver Hengst

Karnevalssonntag: Everswinkel , Karnevalsumzug mit Bühnenprogramm auf dem Magnusplatz, Start ab Boschweg, 14.11 Uhr Foto: Klaus Meyer

Karnevalssonntag: Kinderkarnevalsumzug in Stadtlohn, erst Schlüsselübergabe und Empfang der Prinzenpaare auf dem Markt um 14.30 Uhr, dann Umzug Foto: dpa

Die gute Nachricht für die Narren: Die Rosenmontagszüge sind nach den Prognosen der Meteorologen nicht gefährdet.