Gastwirt in Rheine kocht 500 Jahre alte Menüs nach

Die Emsstadt vor 500 Jahren: Die rund 1500 Einwohner der stetig an Wohlstand gewinnenden Stadt weihen nach über 100 Jahren Bauzeit ihre Markt- und Stadtkirche St. Dionysius ein. Ein Jahrhundertfest, das vermutlich bei der Glockenweihe und beim Kirchweihfest 1520 zünftig gefeiert wurde. Was mag es damals wohl auf die Gabel gegeben haben? Welche Getränke wurden ausgeschenkt?

Um eine Ahnung davon zu bekommen, lädt Gastwirt Alfons Lorenbeck zu einer kulinarischen Zeitreise zurück ins Jahr 1520 ein. Aus Anlass des 500-jährigen Kirchenjubiläums kommt einen Monat lang „deftig Westfälisches“ auf die Speisekarte: Von der Graupensuppe bis zur Ochsenzunge in Meerrettichrahm kann der Gast in seinem Wirtshaus Geschichte „schmecken“.

Saisonal und lokal verfügbare Speisen

„Unterlagen zu Speisen bei Kirchweihfesten aus jener Zeit gibt es praktisch nicht“, bedauert der Marketingexperte Peter Rohlmann. „Allerdings wissen wir von den Gildemahlen, wie zum Beispiel dem spätmittelalterlichen Gildemahl der wohlhabenden Kramergilde Osnabrück. Die trugen damals bei solchen Gelegenheiten nacheinander Huhn, Dörrfleisch mit Erbsenbrei, Rindfleisch mit Senf, Braten, gelben Brei als Süßspeise und schließlich Käse mit Butter auf.“

Die weniger wohlhabende Schuhmachergilde beschränkte sich dagegen auf Potthast, Braten, Käse und Butter. Unterdessen ernährte sich der überwiegende Teil der Bevölkerung von den landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die saisonal und lokal verfügbar waren. Hauptnahrungsmittel war wohl das Getreide, das zu Brot, zu Mehlspeisen wie Pfannkuchen oder zu Getreidebrei verarbeitet wurde. Das durch Milchsäuregärung leicht zu konservierende Sauerkraut spielte als Vitamin-C-Spender eine wichtige Rolle.

Recherchen in Soest

Eine weitere Quelle, die die Essgewohnheiten der Westfalen im ausgehenden Spätmittelalter dokumentiert, ist das um 1500 entstandene Nordfenster der Kirche „Maria zu Wiese“ in Soest. Das Fenster zeigt das „Westfälische Abendmahl“ – mit einem Schweinskopf, westfälischem Schinken, Roggenbrot sowie Bier und Schnaps als Speis und Trank für Jesus und seine Jünger.

„Die Leute wollten satt werden.“

„Die westfälische Küche kannte keinen Firlefanz“, sagt Lorenbeck. „Die Leute wollten satt werden.“ Fleisch sei wichtig gewesen. „Das ganze Tier wurde verarbeitet.“ Und in einer Zeit, als es weder Strom noch Kühlschränke gab, war es notwendig, die Nahrungsmittel haltbar zu machen, um auch über den Winter zu kommen. „Es wurde eingekocht, geräuchert und mit Salz gepökelt. Innereien kamen in die Schweinedärme. So blieb alles haltbar“, sagt Lorenbeck.

Die Vorfahren wären begeistert

In Anlehnung an die „westfälische Küche“ vor 500 Jahren werden im Wirtshaus am Borneplatz nun einen Monat lang Gerichte wie „geschmorte Rinderbacke mit dicken weißen Bohnen“ oder „Frikassee vom Schwarzfederhuhn mit Pilzen und Spargel“ serviert, die unseren Vorfahren wohl das Wasser im Munde zusammenlaufen ließen.

Neue Ideen

Während Rohlmann und Lorenbeck bei einem Kaffee über die „kulinarische Zeitreise“ reden, hecken sie noch einen Plan aus. „Wie wär’s, wenn man zum Höhepunkt der Jubiläumsfeier von St. Dionysius einen Ochsen auf dem Marktplatz grillt“, fragt Rohlmann. „Tolle Idee“, sagt Lorenbeck. „Das lässt sich machen – wenn der Marktplatz dann auch fertig ist . . .“