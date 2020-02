Wie die Polizei berichtet, kam es am Montag gegen 19:05 Uhr zu dem schweren Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Rettungswagen-Fahrer befuhr dabei den Adenauerring aus Richtung Vredener Dyk kommend in Fahrtrichtung Wüllener Straße. Die Fußgängerin stand aus noch unbekannten Gründen auf der Fahrbahn. Der Rettungswagen streifte die Fußgängerin, die Frau fiel dabei so unglücklich auf den Kopf, dass sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Unfallursache aufgenommen.