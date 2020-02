Der 57-jährige Unfallbeteiligte entfernte sich dann nach Angaben der Polizei schwer verletzt unter Schock zu Fuß von der Unfallstelle. Er wurde wenig später im Rahmen einer ausgelösten Suchaktion, in die auch ein Hubschrauber eingebunden war, gefunden und ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Schwere seiner Verletzungen konnte die Polizei am späten Dienstagabend noch keine Angaben machen.

Ein Augenzeuge des Unfall berichtete im Gespräch mit unserer Zeitung, dass der Baggerfahrer aus Richtung Heidehof kommend in Richtung B 54 unterwegs war. „Ich habe ihn im Gegenverkehr passiert“, so der Augenzeuge. Direkt darauf sei ihm der BMW entgegengekommen. „Und ich habe noch gedacht: Will der nicht bremsen?“, so der Zeuge. Unmittelbar in diesem Moment sei es dann – gegen 19.40 Uhr – zum Unfall gekommen. Der BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Heck des Baggers schwer beschädigt. Auch am Bagger, der im hinteren Bereich ein massives Stahlschild trug, waren Schäden zu erkennen.

Der Augenzeuge, der mit einem Schwerlastbegleitfahrzeug unterwegs war, holte direkt nach dem Unfall den verletzten BMW-Fahrer aus dem Pkw und sicherte die Unfallstelle. Trotz seiner Aufforderung, am Fahrzeug des Zeugen zu bleiben, entfernte sich der 57-jährige Vredener dann aber zunächst zu Fuß von der Unfallstelle. Der 28-jährige Baggerfahrer blieb nach eigenen Angaben gegenüber unserer Zeitung unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 70 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Feuerwehr rückte aus, um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu einigen.