Der Obstbaumschnitt ist nichts für Zaghafte

Mag sein, dass sich einer der Gäste im Hotel Schloss Wilkinghege eingemietet hat, weil er glaubt, dass es kaum einen besseren Standort gibt, um die länd­liche Seite des westfälischen Lebens kennenzulernen. Das Schloss befindet sich in Alleinlage am Rande Münsters, und diese Streuobstwiese, die jeder sieht, wenn er mit dem Wagen in die Zufahrt zum Hotel einbiegt, atmet förmlich Magie. Das Gras ist so lang, dass es sich zu Büschelgruppen neigt. Am Rande der Wiese picken Hühner was auch immer vom Boden, während der Hahn entschlossen zu sein scheint, die Nahrungssuche seiner Offenstall-Mitbewohnerinnen krähend zu vertonen.

Und auf der Wiese selbst haben Menschen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein paar Dutzend Obstbäume gepflanzt, die heute so wirken, als bestehe ihr einziger Zweck darin, die Ruhe und Schönheit unaufdringlich gestalteter Natur auszustrahlen. Nur diese Gruppe, die gerade vorsichtig über die regendurchtränkte Wiese stapft, die irritiert – zumindest im ersten Moment. Denn an sich ist das, was die Männer und Frauen um ihren Kursleiter Andreas Beesten vorhaben, genau das, was die Bäume dringend brauchen: einen Schnitt und zwar einen konsequenten.

Rettungsmission für den eigenen Garten

Die Gruppe ist bunt gemischt. Da ist ein Mann, der gern ehrenamtlich im Naturschutzbund (Nabu) Münster mitarbeiten möchte und gespannt ist, was er an diesem Morgen vom Nabu-Mitglied Andreas Beesten lernen kann. Ein anderer – Klaus-Dieter Hagemann aus Drensteinfurt – nimmt in einer Art Rettungsmission am Obstbaumschnitt-Seminar teil. Die Obstbäume, die er vor zwei Jahren zu Hause beschnitten hat, bieten seitdem ein Bild des Jammers. „Wir haben einfach so drauflosgeschnitten – ohne Kenntnis. Und übrig geblieben sind dabei ein paar dünne Äste.“

Christa Reich aus Greven will einfach viel dazulernen, und Anna Böttger hört genau hin, weil sie bislang nur die hochwachsenden dünnen Wassertriebe im Auftrag des Nabu gestutzt hat, bei dem sie ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. „Das ist sehr interessant“, sagt die 19-Jährige. Andreas Beesten hat ihnen und den anderen viel mitzuteilen.

„ Fangt in der Mitte an. Entscheidet euch für die Spitze, für den Hauptast. Alles andere muss sich dem unterordnen. Fangt in der Mitte an. Entscheidet euch für die Spitze, für den Hauptast. Alles andere muss sich dem unterordnen. “ Andreas Beesten

Die drei Stunden genügen trotzdem nicht, um zu Hause den perfekten Baumschnitt zu vollziehen. Die Grundzüge, die der Experte vermittelt, sind dennoch sehr hilfreich. „Schaut euch den Baum genau an“, ermuntert er die Kursteilnehmer. „Fangt in der Mitte an. Entscheidet euch für die Spitze, für den Hauptast. Alles andere muss sich dem unterordnen.“ Beesten tritt zwei Schritte zurück und mustert den noch jungen, niedrigstämmigen Apfelbaum ganz genau. Für die richtige Spitze hat er sich schnell entschieden. Welche Äste bieten sich nun als Leitäste an? Nach oben müssen sie wachsen, zu steil darf dieser Wuchs aber nicht geschehen. Andreas Beesten erklärt und handelt, spricht von Fruchtästen und Leitastmittellinien, von Winkeln, die grob berechnet werden sollten, und Spitzen, die auf jeden Fall eingekürzt werden müssen, damit sich der Baum weiterentwickeln kann.

Bei den Teilnehmern wächst derweil die Demut vor dem kom­plexen Wissen, das früher die ­Eltern ihren Kindern weiterge­geben haben. Ein Baum ist geschwätzig – man muss ihn nur richtig lesen können.

Immer weniger Obstbäume

Beesten hat das vor 20 Jahren von seinem Vater gelernt und fühlte sich schon damals wie einer dieser neuen Exoten, die altes Wissen in sich aufsaugen, das offenbar kaum mehr jemanden interessiert. „Früher haben Gartenbesitzer mehrere Obstbäume gepflanzt. Die heutigen Grundstücksgrößen reichen nur noch für ein Bäumchen“ erklärt er.

Als er anfing, anderen Menschen dieses uralte Schnitt­wissen zu vermitteln, stand er meistens nur Männern ­jenseits des 60. Lebensjahres gegenüber. „Heute ist das anders“, sagt er. Frauen sind dabei, Menschen aller Altersgruppen, zunehmend auch junge Teilnehmer, die etwas ändern wollen in ihrem Leben. „Für sie ist Nachhaltigkeit wichtig“, stellt der 44-Jährige fest.

Trockenheit als großes Problem

Beesten hat vor einiger Zeit begonnen, sich mit alten robusten Sorten zu beschäftigen, die in ­Zeiten des Klimawandels an Bedeutung ­­ge­winnen könnten. Die Westfälische Tiefblütebeispielsweise und die Prinz Albert, die seit 1863 aus Schlesien bekannt ist. Ob der im Münsterland beliebten Dülmener Rose die Zukunft gehört? Beesten ist sich da nicht mehr sicher. „Die kommt schlecht mit ­Trockenheit klar.“

Einem Baum dieser Gattung ist eine Teilnehmerin gleich nach dem Seminar aus­gesprochen schnittfreudig zu Leibe gerückt. „Hoffentlich war das nicht zu viel des Guten“, befürchtet sie. Beesten beruhigt sie. „Das glaube ich nicht. Der größte Fehler, den man machen kann, ist es, wenn man zu zaghaft an den Schnitt herangeht.“