Politik weiblicher gemacht

Margarete Schäpers bleibt standhaft. Das hat sie schon in etlichen Situationen bewiesen. Und so verwundert es den Beobachter der politischen Szene in Havixbeck auch nicht, dass die erfahrene Polit-Frau bei der nächsten Kommunalwahl am 13. September wieder antritt. Nein, nicht als Kandidatin für das Bürgermeisteramt, „das werden andere schon machen“, aber für den Havixbecker Gemeinderat kandidiert Margarete Schäpers gerne wieder.

Am 31. März wird sie 66 Jahre alt und scheidet genau an diesem Tag aus dem Berufsleben aus. Die gelernte Arzthelferin hat Jahrzehnte das Sekretariat der HNO-Klinik am UKM gemanagt. In Kürze kommt dann der Ruhestand. Seit zwölf Jahren fungiert sie als stellvertretende Landrätin. „Jetzt, wo ich bald im Ruhestand bin, kann ich noch gut eine Wahlperiode mit mehr Zeit für die Politik tätig sein“, meint die gebürtige Havixbeckerin, die mit einigen Geschwistern in einer kleinen Landwirtschaft ihrer Eltern groß geworden ist. „Mach bloß keine Schulden, bekamen wir immer von unseren Eltern gesagt. Das waren andere Zeiten. Aber ich habe bislang immer sehr viel gearbeitet und darauf bin ich auch ein wenig stolz“, sagt die engagierte Sozialpolitikerin.

Wortgewandte Kommunalpolitikerin

Die SPD habe sich zwar im Bund und Land etwas zerrieben. In Hamburg sei es jüngst wieder besser gewesen, aber es gebe immer ein Auf und Ab, das habe sie in all den Jahrzehnten erlebt. Das werde sich noch zehn mal drehen und anders werden. Das kenne sie aus all den Jahren nicht anders.

Politik als Hobby – nervt das nicht manchmal? „Ganz und gar nicht. Ich habe so viele spannende Menschen kennengelernt. Die Begegnungen möchte ich nicht vermissen“, erklärt die wortgewandte Kommunalpolitikerin. Die Auseinandersetzung und das Finden einer guten Lösung über Fraktionsgrenzen hinaus sei sehr befriedigend. „Ich kann keinem Menschen böse sein, soweit darf es nicht kommen.“ Als Vorsitzende eines Ausschusses sei sie Moderatorin und füge Meinungen und Ansichten zusammen. Als Fraktionsvorsitzende verfolge sie natürlich die Ziele der Sozialdemokraten.

Schäpers Anliegen war es auch, die Politik weiblicher zu machen, vor allem der Bauausschuss der Gemeinde sei eine Männerdomäne gewesen. „Frauen sehen viele Dinge mit anderen Augen.“ Anfang 1994 seien vier Frauen im Rat vertreten gewesen. In einem Ausschuss meistens nur eine weibliche Person. „Was den Vorteil hatte, dass wir Frauen immer als erste begrüßt wurden“, so Margarete Schäpers im Rückblick auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit.

Als Sozialdemokratin habe sie sich immer für die Rolle der Frau eingesetzt. Deshalb sei sie in den 1980er-Jahren in die SPD eingetreten. „Frauen waren doch damals immer noch Bittstellerinnen. Sie waren abhängig von ihrem Mann und hatten vor allem im Alter keine Rente, weil sie nicht berufstätig waren“, erklärt die Havixbeckerin. Diesen Zustand habe sie nicht gut ertragen können. Gerade deshalb sei es so wichtig, dass es genügend Kindertagesstätten gebe, die die Kinder betreuten. „Damit die Mutter eine Chance hat, selber zu arbeiten.“ Die Nähe zu Münster sei für die Gemeinde Havixbeck immer ein besonderer Pluspunkt gewesen – und eine Herausforderung. Schon früh hätten sich Elterninitiativen gegründet, die Plätze für Kinder geschaffen hätten, sodass die Mütter halbtags arbeiten konnten. „Es gibt große Unterschiede im Kreis Coesfeld. Da stehen wir sehr gut da“, weiß Schäpers von ihrer Arbeit im Kreistag.

Den Ort mitgestalten

Voller Tatendrang möchte Margarete Schäpers in den nächsten Jahren noch einiges mitgestalten und umsetzen für den Ort. „Der bezahlbare Wohnraum ist ein großes Thema. Die Menschen verdienen nicht alle so viel Geld, dass es für teure Wohnungen reicht. Das gilt für die arbeitende Bevölkerung genauso wie für die älter werdenden Menschen.“ Der Zustand des teuren Wohnens ginge so nicht weiter. Das Dauerthema Kitas hat bei der Sozialpolitikerin erste Priorität. An das Ende des Lebens denkt sie auch. Die Umsetzung einer Beerdigungsstätte in einem Wald möchte sie vorantreiben.