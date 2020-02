„Und dann“, sagt der damalige Lehrer Jeroen van der Veen, „stellte sich heraus, dass etliche Kinder nicht nur die Mathe-Aufgaben des eigenen Jahrgangs lösten, sondern auch solche für die nächste Klasse.“ Wenn Kinder aus eigenem Antrieb mehr tun als sie müssen – heißt das dann, dass sie im normalen Unterricht unterfordert sind? Sollte man aus der Erfahrung nicht lernen?

Die Verantwortlichen erar­beiteten ein Schulkonzept, das auf feste Klassenverbände weitgehend verzichtet und die Jahrgangsstufen durchlässig macht. Personalisierter Unterricht lautet die Devise. Das Konzept funktioniert nicht zuletzt dank des hohen Digitalisierungsgrads der Schule. Es erfordert allerdings die Bereitschaft von Schüler-, Lehrer- und Elternschaft, mitzuwirken. Die Kinder lernen, Verantwortung für sich selbst und ihre Lernerfolge zu übernehmen.

Eine Schul-Delegation aus dem Kreis Coesfeld hospitierte am Freitag in Enschede. Im Rahmen eines Interreg-Programms der Euregio loten sie derzeit Best-Practice-Beispiele aus, im konkreten Fall die Digitalisierung im Unterricht. Auf dem Gebiet sind die Schulen in den Niederlanden deutlich weiter als die diesseits der Grenze.

Mehr Spielräume für Experimente

„Ich bin begeistert“, sagte Wilfried Mohring, Leiter des Regionalen Bildungsbüros beim Kreis Coesfeld. Begeistert von der unkomplizierten und flexiblen Art, wie die Schulen agieren können. Sie haben mehr Spielräume, zu experimentieren und ihre finanziellen Mittel einzusetzen. Wie auch in der Grundschule „De Troubadour“ in Glanerbrug. Schulleiter Peter van Oene sagt: „Wir setzen unsere Prioritäten eben in die Digitalisierung.“

Aufgaben werden am Rechner erledigt

Die Kinder in der „Groep 8“, Zwölf- bis 13-Jährige, gehen ganz selbstverständlich mit ihren „Chromebooks“ um. Aufgaben werden am Rechner erledigt. Lehrer Marcel Spitshuis hat den Überblick über die Lernerfolge: Stellt er fest, dass jemand Schwierigkeiten bei bestimmten Aufgaben hat, erklärt er den Stoff individuell oder er gibt dem Kind ein Lernprogramm an die Hand. Geld steht in Deutschland derzeit durch das Digitalpaket des Bundes zur Verfügung. Doch bevor Mittel fließen, muss erst ein Konzept erstellt werden. Immerhin helfen im Kreis Coesfeld Medienberater den Schulleitungen und Kollegien beim Erstellen der Konzepte. Doch das niederländische System, das Experimenten Raum gibt, stößt bei den deutschen Besuchern durchaus auf Sympathie.