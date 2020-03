55-Jähriger nach Messerstichen gestorben

Tödliche Auseinandersetzung in Wohnung an der Schultebeyringstraße

Lengerich -

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schultebeyeringstraße ist am Sonntagnachmittag ein 55-jähriger Ibbenbürener getötet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll ihm ein 36 Jahre alter Lengericher mehrere tödliche Messerstiche zugefügt haben. Der mutmaßliche Täter stellte sich später auf der Polizeiwache in Lengerich.