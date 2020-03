Diese Veranstaltungen wurden im Münsterland abgesagt

MÜNSTER:

Westfälischen Wilhelms-Universität: Das Rektorat sagt zur Senkung des Ansteckungsrisikos durch das Coronavirus alle öffentlichen Veranstaltungen außerhalb des Lehrbetriebs bis Ende März ab. Von den Absagen sind unter anderem die Veranstaltung „Sexueller Missbrauch im Bistum Münster“ am 11. März, der Alumni-Club Vortrag „Das Denken, Fühlen und Verhalten der Tiere – Neue Erkenntnisse der Verhaltensbiologie“ von Prof. Dr. Norbert Sachser am 12. März, die Kinder-Uni am 13. März, der Emerite-Empfang am 17. März betroffen. Bei Fragen zu einzelnen Veranstaltungen geben die jeweiligen Organisatoren Auskunft.

Auch der Tag der Mathematik 2020, der am Samstag, den 14. März, in den Räumen der LVM-Versicherung hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt. Das Zentrum für Mathematik wird versuchen, die Anmeldungen auf andere Standorte aufzuteilen, heißt es in einer Mitteilung.

Fachhochschule Münster: Alle öffentlichen Veranstaltungen bis zum 31. März werden abgesagt.

Archäologie-Fachtagung: Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe die geplante Archäologie-Fachtagung am 9. März in Münster ab. Geplant ist, die Tagung in der zweiten Jahreshälfte nachzuholen. Sobald ein neuer Termin gefunden ist, wird die LWL-Archäologie weitere Informationen bekannt geben.

Hausärztetag: Der Hausärzteverband Westfalen-Lippe hat seinen Hausärztetag abgesagt. "Die Hausärztinnen und Hausärzte werden jetzt in den Praxen gebraucht, um für die Patienten als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen", erklärte der Hausärzteverband. Der dreitägige Kongress hätte vom 5. bis 7. März in Münster stattfinden sollen.

Zeitzeuge Sally Perel: Das Ratsgymnasium Münster sagt wegen des Corona-Virus das Zeitzeugengespräch mit Sally Perel am 10. März in der neuen Mensa ab.

Universitätsklinikum Münster: Es werden alle UKM-eigenen Veranstaltungen wie Symposien, Seminare, Fortbildungen etc. mit externen Teilnehmern abgesagt. Außerdem bittet die Uniklinik ihre Patienten, pro Tag nur noch einen Besucher zu empfangen .

„Woche der Brüderlichkeit“: Die traditionsreiche Veranstaltung fällt aus: „Nach reiflicher Überlegung“ habe sich der Vorstand der „Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Münster“ in Anlehnung an die Coronavirus-Regelung der Westfälischen Wilhelms-Universität entschieden, in der kommenden Woche (ab 9. März) alle Veranstaltungen abzusagen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gesellschaft. Betroffen sind vor allem die Eröffnungsveranstaltung am Montag, das Konzert mit Esther Bejarano und „Microphone Mafia“ sowie der Rundgang zu Stätten jüdischen Lebens.

Gottesdienst zum Thema „Warten“: Der inklusive Gottesdienst am Samstag, 07.03.2020 um 15 Uhr mit anschließende Kaffeetrinken im Paul-Gerhardt-Haus, Friedrichstr. 10, ist von der Westfalenfleiß GmbH als vorbeugende Maßnahme gegen die Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt worden.

Flohmarkt im Ludgerii-Kindergarten: Der Kindergarten sowie Elternrat sich haben entschieden, den Flohmarkt am Samstag (7.3.) abzusagen und auf Mai oder Juni zu verschieben.

KREIS WARENDORF:

Ahlen

Babyflohmarkt: Aufgrund der derzeitigen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts bezüglich der Infektionsschutzmaßnahmen im Umgang mit dem Coronavirus wird der Flohmarkt der Elternschule des St.-Franziskus-Hospitals am Samstag, 7. März, vorsorglich abgesagt.

Ausbildungsmesse: Abgesagt wurde die Messe für den 7. März (rund 1000 Besucher und 70 Aussteller wurden erwartet).

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehren: Abgesagt wurde die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehren in Everswinkel. Der Kreisbrandmeister hatte allen Feuerwehren empfohlen, ihre Versammlungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

KREIS COESFELD:

Nottuln

Klinker-Architekturseminar: Das Nottulner Klinkerwerk Hagemeister hat das zweitägige Seminar (3. und 4. März) mit rund 500 geplanten Teilnehmern auf einen späteren Termin verschoben.

Dülmen

Frauenkulturfest zum Weltfrauentag: Die Volkshochschule hat das für kommenden Sonntag (8.3.) geplante Fest abgesagt. Hintergrund ist eine dringende Empfehlung des Kreisgesundheitsamtes. Denn: Das Fest sollte in der Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule stattfinden, rund 150 Gäste, darunter viele Kinder, wurden erwartet. Außerdem war ein internationales Büffet geplant gewesen. Und da die Speisen dort nicht professionell zubereitet werden, habe die VHS nicht die Einhaltung der Hygienevorschriften gewährleisten können, erläutert die VHS-Leiterin Esther Joy Dohmen.

Lüdinghausen

Tag der offenen Tür der Musikschule: Die Veranstaltung, die am Samstag (7.3.) stattfinden sollte, wurde abgesagt.

KREIS BORKEN:

Heiden

Reisen der Pfarrgemeinde St. Georg nach Israel: Zwei anlässlich des Pfarrjubiläums geplante Reisen der Pfarrgemeinde St. Georg nach Israel werden nicht stattfinden. Geplant waren die Reisen von 11. bis 20. März und vom 20. bis 29. März. Der neue Termin für die Reisen wird vermutlich im März 2021 liegen.

KREIS STEINFURT:

Derzeit liegen uns noch keine Informationen zu abgesagten Veranstaltungen im Kreis Steinfurt vor.