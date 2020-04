Kita-Notbetreuung in NRW wird ausgeweitet

Münsterland -

NRW baut die Notbetreuung in Kindertagesstätten aus. Selbstständige und Unternehmer sollen wieder die Corona-Soforthilfen des Landes beantragen können. Es gibt neue Infektionszahlen aus dem Münsterland. In einem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise.