Kommunalwahl im September auf der Kippe

Münsterland -

Geprüft werden soll, ob der Kommunalwahltermin in NRW trotz Corona-Krise zu halten ist. Außerdem hat die Stadt Münster am Montag beschlossen, dass in Läden, auf Märkten und in den Bussen von kommender Woche an Alltagsmasken vorgeschrieben sind. In einem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise.