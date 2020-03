Münsterland -

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen steigt im Münsterland weiter an. Zahlreiche Veranstaltungen werden abgesagt. Die Landesregierung in NRW hat entschieden: Die Schulen schließen in der kommenden Woche. In einem Newsticker berichten wir laufend über die aktuellen Entwicklungen.