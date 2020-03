Im Kreis Warendorf ist die Zahl der Coronavirus-Fälle am Mittwoch auf sieben gestiegen. Am Nachmittag wurden zwei weitere Proben als positiv bestätigt. Es handelt sich um einen Mann aus Everswinkel sowie um eine Frau aus Ahlen. Beide haben nur leichte Symptome. Sie befinden sich ebenso wie ermittelte Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Die erkrankte Ahlenerin ist die Partnerin des Mannes, der am Samstag als erster Infizierter aus Ahlen getestet worden war. Der Mann aus Everswinkel hatte sich auf einem Kurzstreckenflug angesteckt. Er wurde auf das Coronavirus getestet, weil das Hamburger Gesundheitsamt den Kreis über einen positiv getesteten Sitznachbarn im Flugzeug informiert hatte. „Das zeigt, dass die Meldeketten funktionieren“, so der Leiter des Kreisgesundheitsamtes, Dr. Wolfgang Hückelheim. Bereits am Vormittag hatte der Kreis mitgeteilt, dass zwei Männer aus Ahlen und Oelde positiv auf das Virus getestet worden waren. Beide waren aus Südtirol zurückgekehrt. Sie haben nur leichte Symptome und sind in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt auch hier die Kontaktpersonen. Den ersten Fall einer Coronavirus-Infektion im Kreis hatte das Gesundheitsamt am Samstag bestätigt. Am Dienstagmorgen waren zwei Fälle in Beckum und Beelen bekannt geworden.