Wie die Polizei mitteilte, sei in der Nacht zu Mittwoch ein Zeuge durch einen Alarm im Bahnhofskiosk auf den Mann aufmerksam geworden, der eine gelbe Mülltonne hinter sich herzog. Dem Täter gelang mit der Mülltonne die Flucht. Schon im Januar hatte ein Dieb in einem Getränkemarkt in der Nähe Zigaretten gestohlen und in einer Mülltonne verstaut. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den gleichen Täter handelt, wie ein Sprecher sagte.