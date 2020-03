Viele gute Zahlen nannte der Leiter des Jobcenters, Dr. Ansgar Seidel, im Sozialausschuss. So ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im vergangenen Jahr erneut rückläufig – um 560. Für den Haushalt 2020 erwartet die Kreisverwaltung, dass die Bedarfsgemeinschaften noch einmal um 200 sinken und dann bei 7600 liegen werden. Außerdem konnte das Jobcenter im vergangenen Jahr Gelder, die für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Verfügung standen, komplett einsetzen – das waren 12,3 Millionen Euro.

Dass bei den Ausgaben im Bereich „Bildung und Teilhabe“ insbesondere die Lernförderung zugenommen hat, freute Seidel besonders. Rund 673 000 Euro seien für Nachhilfe ausgegeben worden – verglichen mit dem Vorjahr rund 235 000 Euro mehr. „Das ist ein Plus von 53,8 Prozent“, so der Leiter des Jobcenters. Das Jobcenter kooperiere hier mit ehrenamtlichen Nachhilfelehrern. „Das können pensionierte Lehrer sein, aber auch Referendare oder Schüler.“

Bereits in der nächsten Woche sollen außerdem die Online-Bewerbungen für den neuen Amazon-Standort in Oelde an den Start gehen. „Gesucht werden Versandmitarbeiter oder Verpacker“, informierte Seidel. Das Jobcenter erhofft sich, dass viele Langzeitarbeitslose, die zu seinen Kunden zählen, bei Amazon einen Job finden können. Im ersten Schritt will der Online-Versandhändler 1000 Arbeitsplätze schaffen. Das geplante Robotiklager soll spätestens zum Weihnachtsgeschäft in Betrieb genommen werden.