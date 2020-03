Endspurt-Party wird ausgebremst

Kurz vor dem Zieleinlauf drehen sie noch einmal richtig auf – die angehenden Abiturienten lassen es mit Mottowoche und Abi-Gag immer ordentlich krachen, bevor sie dem Schulunterricht Adieu sagen. In diesem Jahr wird der Endspurt der Q 2-Schüler am Joseph-Haydn-Gymnasium allerdings wohl ausgebremst. Das Coronavirus entpuppt sich als Spaßbremse, entwickelt sich aber auch tatsächlich zu einer immer ernsteren Angelegenheit. Für die Schulleitung bedeutet das, nicht zuletzt im Einklang mit Vorgaben des Landes, die Partyphase der Zwölftklässler eng abzustecken.

Eine eindeutige Absage erteilt die JHG-Leitung dem Abi-Gag, mit dem die Mottowoche in der Woche vor den Osterferien als Grande Finale ausklingen sollte. Denn dabei kommt die gesamte Schule in der Aula zusammen – zum Feiern und um Lehrer und Schüler zu kniffligen Aufgaben herauszufordern. „Klar ist der Abi-Gag ein besonderer Tag, aber die Sicherheit geht vor“, unterstreicht Bianca Gouterney, stellvertretende Leiterin des Sendener Gymnasiums.

Abi-Gag fällt komplett flach

Dass der Abi-Gag gecancelt wird, kann die Jahrgangsstufe noch nachvollziehen. „Da ist die ganze Schule auf den Beinen“, weiß Stufensprecher Christoph Heineke um das erhöhte Virus-Verbreitungsrisiko bei dem Event.

Die Tage in der letzten Schulwoche der Abiturientia könnten als eine Art „Mottowoche light“ gestaltet werden, wie Gouterney gegenüber den WN erklärt. Für ausgelassenes Feiern, tanzen und sich in den Armen liegen sowie womöglich noch kreisende Getränkeflaschen will die Schulleitung in der Aula aber keinen Raum lassen. Gouterney appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Schüler: „Sie müssen für die wichtigsten Prüfungen in ihrer Schullaufbahn fit sein.“ Eine gewisse Dosis Feierstimmung und Verkleidungen sind für die Schulleitung des Gymnasiums aber in Ordnung, lautete auch der Tenor bei einer Stufenversammlung, die am Donnerstag stattfand.

„ Wir wissen, dass wir das akzeptieren müssen, sind aber auch wahnsinnig enttäuscht. Wir wissen, dass wir das akzeptieren müssen, sind aber auch wahnsinnig enttäuscht. “ Christoph Heineke, Stufensprecher

Die Stimmung in der Jahrgangsstufe fasst ihr Sprecher so zusammen: „Wir wissen, dass wir das akzeptieren müssen, sind aber auch wahnsinnig enttäuscht.“ Immerhin stand die Partyplanung, in die viel Zeit und auch finanzieller Aufwand gesteckt worden seien – wobei sich Letzterer noch minimieren ließe, so Heineke.

Zwei weitere Fälle in Senden Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Erkankungen in Senden ist um zwei auf 17 angestiegen. Das teilte der Kreis Coesfeld am Donnerstagnachmittag mit. Die zwei neuen, durch ein Labor bestätigten Fälle seien auf den Personenkreis zurückzuführen, in der das Virus zuerst festgestellt worden ist. „Es handelt sich um dieselbe Infektionskette“, gibt Christoph Hüsing, Sprecher des Kreises Coesfeld, die Einschätzung des Gesundheitsamtes wieder. Die betroffenen Personen befänden sich in häuslicher Quarantäne. Darüber hinaus gehende Maßnahmen – beispielsweise weitere Schulschließungen in Senden – zeichnen sich nicht ab, so der Sprecher des Kreises auf Anfrage der WN. ...

Die Devise eines gedämpfteren Ausklangs als „Mottowoche light“ betrachten die Schüler nach seinen Angaben als „kleines Entgegenkommen“ und „kleinen Kompromiss“ der Schulleitung. Allerdings räumt Heineke zugleich ein: „Was am Ende daraus wird, ist uns allerdings noch nicht so richtig klar.“

Noch offen ist auch, wie die Stufe jenseits der Schule feiern wird. Heineke beteuert, dass die Schüler bei aller Freude Maß halten wollen. Ihnen sei bewusst, dass Senden in einem erhöhten Risikogebiet liegt und ein paar Verhaltensregeln die Gefahr der Übertragung bereits deutlich reduzieren.

Ob nach den Prüfungen der Abiball unbekümmert wie ehedem steigen kann, bleibt vorerst ungewiss. Ihnen sei signalisiert worden, dass es sinnvoll sein könne, einen „Plan B in der Hinterhand zu haben“. Der Ball ist aber eine Veranstaltung der Schüler, die dort Gastgeber sind, und nicht das JHG.