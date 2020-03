Wie die Feuerwehr berichtet, wurde sie am Donnerstag um 19.45 Uhr zur Schlossstraße gerufen. In einem Restaurant war eine unbekannte Flüssigkeit versprüht worden. Die Einsatzkräfte nahmen bereits vor dem Restaurant einen üblen Geruch wahr, der Verdacht fiel schnell auf Buttersäure, was später durch Fachberater des ABC-Zug Kreis Coesfeld bestätigt wurde.

Da bei Eintreffen der Feuerwehr noch Gäste im Restaurantbereich waren und die Menge sowie Konzentration der Flüssigkeit unbekannt war, wurde das Lokal geräumt. Die Gäste und Angestellten wurden von der Feuerwehr außerhalb des Gebäudes betreut. Währenddessen ging ein Atemschutztrupp in das Gebäude und brachte verunreinigte Einrichtungsgegenstände ins Freie.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass jemand bereits in der Nacht zu Donnerstag die Buttersäure durch ein auf Kipp stehendes Fenster in den Gastraum des Restaurants gespritzt hatte, wo die Flüssigkeit an einer Wand herunterlief. Im Laufe des Donnerstagabends habe sich dann der Gestank in dem Raum immer weiter entfaltet, so dass die Gäste das Restaurant nach und nach eigenständig verließen.

Die Fachberater des ABC-Zug Kreis Coesfeld wurden hinzugezogen, um den

Da sich die Gäste und die Angestellten eine längere Zeit im Gebäude aufgehalten hatten, wurden sie durch den Rettungsdienst untersucht. Alle blieben unverletzt und konnten nach Hause entlassen werden.

Während des laufenden Einsatzes war die Schlossstrasse im betroffenen Bereich gesperrt. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach den Aufräum- und Reinigungsarbeiten gegen 23 Uhr beendet.