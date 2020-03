Auf Fotopirsch begibt sich Michael Brüning häufig. Gerne ist er auch schon dann unterwegs, wenn die Natur sich in satten Farben von morgendlicher und abendlicher Dämmerung präsentiert. Für seine Motive, die er als „Lichtgestalten“ oftmals in der Facebook-Gruppe Senden postet, erntet er viel „Applaus“. Dass er eine besondere „Beute“ auf den Chip seiner Sony-Kamera gebannt hat, war ihm auch sofort klar, als er von einer Tour mit einem Foto von Schloss Senden zurückkehrte, das im reflektierenden Licht der Flutlichtanlage auf dem benachbarten Sportplatz erstrahlte. Nicht nur das Gefühl für das Motiv, sondern auch die perfekte technische Umsetzung – auf dem Stativ etwa 20 Sekunden belichtet – kommen bei dieser Aufnahme zusammen. Der 56-Jährige, der die Kamera quasi-professionell einsetzt, verlässt sich bei reizvoll wie heiklen Lichtverhältnissen nicht auf die Automatik, sondern auf seine Erfahrung im Umgang mit dem Equipment. Die Daten werden anschließend bearbeitet, aber nicht verfremdet. Ziel sei es, ein Bild wiederzugeben, das der Wahrnehmung mit dem menschlichen Auge möglichst nahe kommt, erklärt der Fotograf. Als Brüning die Kameratasche schulterte, wollte er übrigens den klaren Sternenhimmel ablichten – was ihm gleichzeitig auch noch gelang.