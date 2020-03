Also doch: Seit Mittwoch müssen auch in Ahlen alle Einzelhandelsgeschäfte, die von der Verfügung nicht explizit ausgenommen sind, wie zum Beispiel Lebensmittelmärkte, Drogerien oder Apotheken, geschlossen bleiben. Am Morgen teilte die Stadt in ei­nem Update auf ihrer Internetseite und in der „Ahlen App“ mit, dass das Land NRW in der Nacht die Schließungsregelungen für Ladengeschäfte dahingehend „konkretisiert“ habe.

Um die Erlasslage hatte es am Dienstag zunächst noch Verwirrung gegeben, gestiftet von der Landesregierung selbst. In dem um 17.10 Uhr im Anschluss an eine Pressekonferenz von Ministerpräsident Armin Laschet veröffentlichten Erlass zu weiteren „kontaktreduzierenden Maßnahmen“ waren jene Branchen aufgelistet worden, die weiter öffnen dürfen, darunter auch Friseure, Reinigungen oder Waschsalons. Nicht ausdrücklich ausgeführt wurde, dass alle anderen Betriebe schließen müssen. Vermutlich aufgrund vermehrter Nachfragen teilte die Düsseldorfer Staatskanzlei dann am frühen Abend per Twitter mit, in Nordrhein-Westfalen bestünden „weiterhin keine Schließungsanordnungen für Geschäfte des Einzelhandels(Bekleidungs-, Schuh-, Schreib­­waren­ge­schäfte, Buchläden, Baumärkte etc.).“Erst um 23.15 Uhr wurde diese Aussage mit einem überar­beiteten Erlass wieder einkassiert. „Darüber haben wir am Mittwochmorgen erst mal den Kreis informiert“, wundert sich der städtische Pressesprecher Frank Merschhaus über so manche Kommunikationswege.

Restaurants und Cafés sollten zunächst in NRW weiter öffnen dürfen, von 6 bis 15 Uhr. Das ging jedoch dem Oberbürgermeister der Stadt Münster, Markus Lewe, nicht weit genug. Er preschte am Vormittag im WDR mit der Forderung nach einem konsequenten „Shutdown“ für die Gastronomie vor, dem schlossen sich die Landräte der vier Münsterlandkreise an. Als deren Sprecher verkündete der Warendorfer Landrat Dr. Olaf Gericke in einer um 10.51 versandten Pressemitteilung: „Statt der Teilzeitlösung (,bis 15 Uhr‘) sollen Restaurants und Cafés komplett geschlossen bleiben.“ Mit den Kommunen war dieses Vorgehen zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgestimmt, auch im Ahlener Rathaus war man von Gerickes Ankündigung überrascht – und wenig erbaut. „Wir müssen eine einheitliche Linie fahren, sonst macht‘s keinen Sinn“, erklärte Bürgermeister Dr. Alexander Berger gegenüber unserer Zeitung.

In einer Telefonkonferenz am Mittag einigten sich die Bürgermeister der Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf dann mit dem Landrat auf das gemeinsame Vorgehen. Auch die Stadt Ahlen passte ihre Allgemeinverfügung an und teilte um 17.15 Uhr mit: „Ab sofort müssen in Ahlen auch Restaurants und Speisegaststätten geschlossen bleiben.“