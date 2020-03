Am Samstagnachmittag um 16.45 Uhr befuhr ein 27-jähriger Billerbecker mit seinem Auto die Münsterstraße in Billerbeck stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er hierbei auf ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto auf, wodurch er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

In seinem Auto befand sich auch ein zweijähriges Kind, welches ebenfalls lebensgefährlich verletzt wurde. Das Kind wurde mittels Rettungshubschrauber einer Klinik in Münster zugeführt.

An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Billerbecker Straße war während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.