Gutscheine sollen in Dülmen Tafelbesuch ersetzen

Seit dem 17. März ist die Dülmener Tafel geschlossen - wegen der Corona-Krise. Ein völlig nachvollziehbarer Schritt, sagt Pastoralreferent Christian Rensing. Schließlich gehe es darum, sowohl die Kunden als auch die Ehrenamtlichen, von denen viele zur Risikogruppe gehören, zu schützen. Nur: Wie können die knapp 1000 Tafel-Kunden trotzdem unterstützt werden? „Gerade zum Monatsende hin ist die Not groß“, betont Rensing.

Daher haben die Dülmener Kirchengemeinden, katholische wie evangelische, gemeinsam überlegt, wie in dieser Lage geholfen werden kann. „Wichtig ist, dass wir dabei die Kontakt-, Versammlungs- und Hygieneregeln beachten“, erläutert Rensing. Am Ende stand diese Idee: Die Kirchen werden, unterstützt von der Ökumenischen Flüchtlingsinitiative, Einkaufsgutscheine an Sozialbedürftige ausgegeben. Und das läuft wie folgt: Ab Mittwoch und bis einschließlich Samstag werden die Gutscheine jeweils von 9 bis 15 Uhr am Evangelischen Gemeindezentrum ausgegeben. „Wir bitten darum, dass die Bedürftigen kommen, die Probleme haben, zum Monatsende mit den Lebensmitteln über die Runden zu kommen“, appelliert der Pastoralreferent.

Aktion findet zunächst bis Samstag statt

Bei der Gutschein-Ausgabe sei natürlich wichtig, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Daher sollte nur jeweils eine Person pro Familie kommen, betont Rensing. Mitgebracht werden müssten der Tafelausweis oder der Sozialhilfebescheid. Und: „Wir bitten darum, dass sich die Leute auf die Tage verteilen“, sagt der Pastoralreferent. „Es wird an allen Tagen eine Ausgabe geben. Wir werden dafür sorgen, dass alle, die kommen, auch Unterstützung erhalten“, verspricht er. Rensing ergänzt: „Das ist eine einmalige Hilfe. Wir werden eine Liste führen und alles dokumentieren.“

Zahlen zur Höhe der Einkaufsgutscheine will Rensing nicht nennen. Wohl aber, dass diese ausreichend seien. Bei der Finanzierung der Aktion gehen die Kirchengemeinden zunächst in Vorleistung. „Wir haben aber ein Spendenkonto bei der Zentralrendantur eingerichtet“, hoffen Rensing und seine Mitstreiter auf Unterstützung, zum Beispiel von Service Clubs oder der Bürgerstiftung. Und natürlich von den Bürgern. „Da setzen wir auf die Solidarität der Dülmener Bevölkerung, die sich ja schon oft gezeigt hat.“ Geplant ist, dass die Aktion zunächst bis Samstag stattfindet. „Wir werden das im Anschluss dann auswerten.“ Ob Ende April erneut Einkaufsgutscheine verteilt werden sollen, dazu will Rensing keine Vorhersage treffen. „Das werden wir in Ruhe überlegen. Wir hoffen natürlich, dass die Tafel irgendwann wieder öffnen kann.“ Was die Organisatoren versprechen: „Wenn wir am Ende Geld übrig haben werden, wird es an die Tafel gespendet.“