Großeinsatz in der Osterbauer

Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr auf einem Bauernhof in der Ascheberger Osterbauer. Gegen 19 Uhr wurden die drei Löschzüge am Dienstagabend alarmiert, weil ein Holzlager neben einem Schweinestall weithin sichtbar brannte. Da das Feuer mit dem Holz ausreichend Nahrung fand, zog sich der Einsatz in Richtung Nacht. Das vergleichsweise kleine Feuer bereitete große Mühe, weil viel Wasser benötigt wurde. Deswegen „zapfte“ Wehr auch den Emmerbach an. Bei Redaktionsschluss war die Kameraden noch im Einsatz.

Großeinsatz der Feuerwehr Ascheberg

Brand in der Osterbauer Ascheberg: die Feuerwehr breitet einen Schaumteppich aus.

Brand in der Osterbauer Ascheberg: die Feuerwehr breitet einen Schaumteppich aus. Foto: Theo Heitbaum

Brand in der Osterbauer Ascheberg: die Feuerwehr breitet einen Schaumteppich aus. Foto: Theo Heitbaum

Brand in der Osterbauer Ascheberg: die Feuerwehr breitet einen Schaumteppich aus. Foto: Theo Heitbaum

Aus dem nebenstehenden Stall wurden mit Hilfe der Nachbarn Schweine befreit. Sie wurden auf zwei Viehtransporter verladen, die zum Hf rollten.