Landwirte fürchten um ihre Ernte, da Saisonarbeiter aus osteuropäischen Ländern nicht mehr einreisen dürfen. Gleichzeitig möchten viele Menschen die Bauern unterstützen. Die Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, der Arbeitgeberverband der Westfälisch-Lippischen Land- und Forstwirtschaft (WLAV) und der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) starten jetzt eine gemeinsame Aktion: Ab Montag schaltet die Arbeitsagentur eine Sondertelefonnummer und vermittelt Arbeitsuchende an Betriebe.

Bundesweit arbeiten pro Jahr bis zu 300 000 landwirtschaftliche Helfer auf deutschen Höfen. Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, betont: „Die Corona-Krise hat für die Landwirte schwerwiegende Auswirkungen, wenn wir jetzt nicht schnell helfen“. Dies sieht auch Marion von Chamier, Geschäftsführerin des WALV so und weist darauf hin, dass das Fehlen der Erntehelfer dazu führen könnte, dass der Spargel nicht in den üblichen Mengen geerntet werden kann. Sie merkt an: „Zugleich sind viele Menschen, die aktuell keine Beschäftigung haben oder in Kurzarbeit sind, hoch motiviert und können sich eine Tätigkeit in der Landwirtschaft gut vorstellen“.

Neuer Vermittlungsdienst

In Kooperation mit dem WLAV hat die Arbeitsagentur deshalb einen neuen Vermittlungsdienst auf den Weg gebracht: „Unsere eigens eingerichtete Hotline soll beide Seiten zügig und unkompliziert zusammenbringen“, betont Fahnemann. Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte der Arbeitsagentur nehmen die Arbeitsangebote der landwirtschaftlichen Betriebe und die Daten interessierter Jobsuchender telefonisch entgegen.

„Arbeitgeber können die unterschiedlichsten Tätigkeiten bei uns melden. Das können Angebote für Pflanz- oder Erntearbeiten, für das Lager, die Verpackung und den Versand oder auch für den Verkauf sein“, berichtet Fahnemann. Bewerber können ihre Kontaktdaten hinterlassen. „Wir erfassen auch die Interessen, eventuelle Vorkenntnisse und die Einsatzwünsche der Arbeitsuchenden. Auf dieser Basis vermitteln wir zwischen Unternehmen und passenden Bewerbern. Durch diese Vorauswahl können wir die Landwirte bei der Suche nach Arbeitskräften deutlich entlasten“, erklärt der Agenturchef.

Die Aktion richtet sich nicht nur an Arbeitslose und Arbeitsuchende, sondern auch an Solo-Selbstständige, Studierende oder Kurzarbeiter.