Während der bevorstehenden Osterferien kommt es auf der Baumbergebahn zu Zugausfällen und Fahrplanänderungen. Grund dafür sind Bauarbeiten im Bereich des Bahnhofs Billerbeck. In der Zeit vom 4. April (Samstag), 2 Uhr, bis 20. April (Montag), 4 Uhr, fallen die Züge der Regionalbahnlinie RB 63 auf dem Streckenabschnitt zwischen Havixbeck und Coesfeld aus.

Die Deutsche Bahn bittet Reisende, die durch den Sonderfahrplan bereits erfolgten Änderungen mit einer Ausdünnung auf einen 60-Minuten-Takt zu beachten. Die Züge des Zwischentaktes fallen komplett aus. Während der Gleisbauarbeiten verkehren als Ersatz Busse zwischen Havixbeck und Coesfeld. Für die Busse in Coesfeld gilt eine 20 Minuten spätere Ankunft/frühere Abfahrt. In Havixbeck besteht von den Bussen Anschluss an die planmäßigen Züge in Richtung Münster.

Eine Ausnahme ist der Bus für RB 14743 (planmäßig 0.05 Uhr ab Coesfeld), der 10 Minuten später in Coesfeld abfährt und Havixbeck 27 Minuten später als der ausfallende Zug erreicht. In Havixbeck kann der Umstieg vom Bus in den den 30 bis 35 Minuten später fahrenden Zug nach Münster erfolgen.

Alternativ zum Schienenersatzverkehr besteht für Fahrgäste von und nach Coesfeld die Möglichkeit, mit den Zügen der Linien RB 51 und RE 42 über Dülmen nach Münster und zurück zu fahren. Die Fahrkarten der Relation Münster – Coesfeld sind während der Baumaßnahme für diese Umwegfahrt gültig, teilte die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung mit.

Die Gleiserneuerung im Bahnhof Billerbeck umfasst die Gleise 1 und 2 auf einer Gesamtlänge von rund 1000 Metern mit dem Ausbau von etwa 2000 alten Stahlschwellen und dem Einbau neuer Betonschwellen. Zusätzlich werden im Zuge der Baumaßnahme 2000 Tonnen Schotter ausgetauscht.