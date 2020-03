Die Dünge-Regeln werden zum Schutz des Grundwassers vor zu viel Nitrat weiter verschärft. Der Bundesrat stimmte in Berlin den Plänen der Bundesregierung zu, allerdings mit einer längeren Übergangsfrist. Andernfalls hätten der Bundesrepublik ein weiteres EU-Verfahren und hohe Strafzahlungen gedroht, weil die Nitrat-Grenzwerte im Grundwasser an vielen Messstellen überschritten werden. Für die Umsetzung wichtiger Teile der Verordnung, etwa die neue Ausweisung von Gebieten mit besonders hoher Nitrat-Belastung, haben die Länder nun Zeit bis zum Jahreswechsel.

NRW-Agrarministerin Ursula Heinen-Esser hatte Anfang der Woche neue Daten zur Nitrat-Belastung vieler Regionen in NRW veröffentlicht und geändert. Dabei ist die Zahl der Gebiete, in denen Messstellen „rote Flächen“ ausweisen, deutlich zurückgegangen und wird jetzt mit einem grünen Zeichen gewertet. Diese neue Auflistung basiert auf einer aktualisierten Messstellensystematik und Anordnung.

Der gestrige Beschluss des Bundesrates wird spürbare Einschnitte für die landwirtschaftliche Praxis haben. „Die deutlich verschärften Regelungen zur Ausbringung von Nährstoffen sind nach Ansicht des Verbands für viele Betriebe sowohl in nitratbelasteten als auch in nicht nitratbelasteten Gebieten eine enorme Herausforderung“, sagt der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes, Hubertus Beringmeier. „Jetzt kommt es darauf an, den Blick nach vorne zu richten und notgedrungen das Beste aus der schwierigen Situation zu machen, bei der anstehenden Klärung von Detailfragen also möglichst sinnvolle Lösungen zu finden.“