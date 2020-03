Das Wetter in dieser Woche, passend zum Beginn des Aprils, wird sehr durchwachsen. Noch bis zum Freitag soll sich eine Kaltfront über dem Münsterland halten. Tagsüber sind zwar Temperaturen bis zehn Grad möglich, "es ist aktuell aber mit Nachtfrost und Temperaturen bis minus drei Grad zu rechnen", erklärt Jürgen Schmidt vom Wetterkontor.

Hoch Loris bringt warme Temperaturen zurück

Während am Dienstag viele Sonnenstunden und freundliches Wetter zu erwarten seien, soll es am Mittwoch und Donnerstag wieder ungemütlicher werden. "Wir gehen von vielen Wolken und immer wieder von Niederschlägen aus", so Schmidt, der dann aber wieder Hoffnung macht. Am Freitag werde es zwar immer noch bewölkt sein, zum Beginn des Wochenende beschere Hoch Loris dem Münsterland dann aber viel Sonne und Temperaturen bis 13 Grad am Samstag und 17 Grad am Sonntag.

Zu Beginn der nächsten Woche könnten die Temperaturen dann sogar weiter steigen. "Montag werden es voraussichtlich um die 20 Grad", erklärt Jürgen Schmidt. Für eine Wetterprognose für das Oster-Wochenende sei es aktuell aber noch zu früh.