Ärzte im Ruhestand und in Elternzeit helfen mit

Die Sterblichkeit bei unseren direkten Nachbarn, den Niederländern, durch eine Coronainfektion liegt aktuell bei 7,1 Prozent – das bei 10.930 Fällen. In Deutschland beträgt die Sterblichkeit 0,9 Prozent, 62.435 Menschen sind bisher positiv getestet worden. (Stand Montagmorgen).

Schon Ende vergangener Woche hatte Prof. Dr. Hugo Van Aken, Ärztlicher Direktor des Uniklinikums Münster (UKM), gesagt, dass das UKM keine Patienten aus Italien oder Spanien aufnehme, da Plätze für die direkten Nachbarn, die im Krankenwagen kommen könnten und nicht per Flug transportiert werden müssten, frei gehalten würden. Zwei Patienten werden seit diesem Wochenende in Münster auf Intensivstationen behandelt, einer im UKM, einer im St.-Franziskus-Hospital.

Alle ziehen an einem Strang

Auf einer Pressekonferenz am Montag in Münster informierte neben Van Aken NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann über die aktuelle Lage. 13.600 Infizierte gibt es es demnach in Nordrhein-Westfalen. 110 Menschen sind gestorben. 900 Corona-Infizierte liegen aktuell in Krankenhäusern, 300 davon auf einer Intensivstation, 250 müssen be­atmet werden.

Zurzeit, berichtete Laumann weiter, würde sich die Zahl derjenigen, die positiv getestet wurden, deutschlandweit alle sechs Tage verdoppeln. „Bei uns in Nordrhein-Westfalen sind es alle sieben Tage.“ Laumann eindringlich: „Wir müssen es schaffen, dass die Zahlen sich nur alle zehn Tage verdoppeln, besser länger“. Dann sei es „wahrscheinlich machbar“ alle Patienten optimal medizinisch zu versorgen.

Damit das Gesundheitssystem nicht wie in Italien, Spanien und wohl auch in den USA zusammenbricht, ziehen alle an einem Strang. So gibt es etwa eine Plattform der Ärztekammer Westfalen-Lippe, auf der sich Ruheständler bis zum Alter von 73 Jahren oder Mediziner in Elternzeit melden können. „Bis zum 30. März haben wir 963 positive Rückmeldungen bekommen“, informierte Dr. Hans-Albert Gehle, Präsident der Ärztekammer. Einige Ärzte davon seien bereits im Einsatz. Sie würden in Praxen helfen oder bei der Abnahme von Tests, nannte er Bespiele.

Landesregierung erhofft sich Erkenntnisse aus Heinsberg

Es gebe darüber hinaus Kollegen, die in Heinsberg die Mediziner dort unterstützten. D ie Ärzte könnten auch Teil des „Virtuellen Krankenhauses“ sein, das am Sonntag an den Start gegangen ist. Per Videoschalte behandeln Ärzte mit besonderem Wissen Patienten in kleineren Krankenhäusern in Westfalen-Lippe mit. Und: Diese Plattform, so der Ärztekammer-Präsident, werde jetzt ausgeweitet auf Pflegekräfte und medizinische Fachkräfte.

Auch 1800 Medizinstudenten wollen helfen Neben fast 1000 Ärzten aus Elternzeit und Ruhestand haben sich auch 1800 Medizinstudenten gemeldet, „die helfen wollten“, sagte am Montag WWU-Studiendekan Prof. Bernard Marschall. Mit gezielten zusätzlichen Schulungen sei begonnen werden, aktuell ständen 500 Medizinstudenten für die Intensivstationen mit zur Verfügung. Derweil begründeten in derselben Pressekonferenz Regierungspräsidentin Dorothee Feller und Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe, warum sie es für falsch halten, die Grenze zu den Niederlanden zur schließen. „Europapolitisch wäre das ein ziemlich verheerendes Signal“, so Lewe. „Wir müssen Maßnahmen synchronisieren und nicht die Grenzen schleißen.“ An die Staus an der polnischen Grenzen erinnerte er. „Der Warenverkehr muss laufen“, so Feller. Und weiter: „15.000 Deutsche arbeiten in den Niederlanden.“ ...

Das Gesundheitsministerium, so Laumann, habe zudem veranlasst, dass Virologen das Epidemie-Geschehen in Heinsberg erforschen. Was die Epidemieentwicklung betreffe, sei Heinsberg „drei bis vier Wochen weiter“. Die Landesregierung erhoffe sich Erkenntnisse, die dazu beitragen, dass sich die Ausbreitung verlangsamt.